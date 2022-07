GALLIAZZI. El dirigente y productor rural colorado Daniel Galliazzi confirmó que había recibido la propuesta de parte de autoridades ministeriales de ser el primer presidente de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte, lo que abrió las puertas para una tormenta en ciernes entre socios de la coalición nacional de gobierno.

BAJO. Hay malestar en el Ministerio de Ganadería porque se le había pedido a Galliazzi reserva en el manejo de su nombre como posible presidente de la Central Hortícola, que justamente fue lo que no hizo. De todas maneras, el Ministerio le habría confirmado al gobierno departamental su nombre al frente de la Central, lo que despertó…

MALESTAR también entre las gremiales de Salto Hortícola por lo que entienden un manejo desprolijo por parte de las autoridades ministeriales en lo concerniente a la gobernanza de la Central Hortícola del Norte. Algunos incluso entienden que se trata de una arremetida colorada para tratar de controlar un proyecto que «no les pertenece».

GALLOS. Alejandro Secco es una de las principales figuras responsable de la concreción de la Central Hortícola, quien nos dijo en la radio que la ley que al final se aprobó en el Parlamento tuvo modificaciones «entre gallos y medianoches», donde se sacó de la gobernanza a Salto Hortícola, algo que al día siguiente fue negado por el Director Nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, quien agregó que debería hablar seriamente con Secco para explicarle un par de cosas que, «por lo visto no ha entendido».

DESENTENDIMIENTOS. Estas diferencias que nítidamente saltaron esta semana ha sido entre socios de la coalición multicolor a nivel nacional, es decir, entre colorados y blancos, y que no quieren ser más explícitos en su reclamo público para cuidar 2025.

SALDO. Mientras tanto, el dinero faltante (unos U$S 800 mil) para la tercera etapa de la obra y terminar definitivamente con la Central Hortícola hoy no está y quienes tenían que aportarlo hoy dicen que no tienen nada que ver y miran para el costado.

OBSERVADOR. Estas desavenencias se desarrollan ante la atenta mirada del Intendente Andrés Lima, quien ha decidido mantenerse al margen. Y ni corto ni perezoso, nombró a la Contadora Soledad Marazzano y al abogado Jorge Libardi (suplente) como representantes de la Intendencia en la tan mencionada gobernanza de la Central Hortícola del Norte.

ACERTIJO. ¿Más cerca de Ramón Fonticiella o de Andrés Lima? ¿De quién hablamos?