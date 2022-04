La palabra no está hecha para cubrir la verdad

INVITACIÓN. Siguen las repercusiones de la última visita presidencial a Salto. A la queja que realizó en el programa de Radio Arapey “Tiempo Real” el secretario general del Partido Colorado Pablo Perna de que no fue invitado como autoridad partidaria, se sumó esta semana el Diputado Omar Estévez quien en “Primera Mañana” de la misma radio reconoció que él tampoco fue invitado, y que no suele ir a donde no lo invitan, pero que, de todas maneras, tenía cosas más importantes que hacer en la capital (sic).

ACERTIJO. El protocolo de visitas presidenciales, ¿prevé la invitación a autoridades partidarias? ¿Corresponde? ¿Quién más no fue invitado? Los que estuvieron, ¿fueron invitados? En todo caso, ¿a qué oficina estatal correspondía hacer cumplir el protocolo?

INAU. Otro “escándalo” trascendió fronteras y fue noticia nacional el aparente cambio en la dirección del INAU en Salto, algo que su Director Pablo Abdala negó a medios nacionales y catalogó a dicha información como trascendido periodístico.

CABILDO. Lo cierto es que la noticia trascendió porque dirigentes de Cabildo Abierto informaron a periodistas y medios locales que Hugo Daniel Nunez da Rosa (con currículum incluido) sería el “nuevo director de INAU de Salto”, agregando que “la próxima semana estará coordinando entrevistas para evacuar todas sus dudas”. Nada de eso ocurrió.

DESCONOCIMIENTO. Fue consultado el Diputado Rodrigo Albernáz por tratarse de un cargo de su partido y dijo desconocer lo que se estaba hablando en todos lados.

DESCOORDINACIÓN. Albernáz habló este jueves a la tarde para el mismo programa de radio y dijo que estaba a punto de ingresar al despacho del Senador Manini Ríos para hablar del tema porque entendió que esa descoordinación informativa (nadie le había informado) dejó en falsa escuadra a Cabildo Abierto de Salto, confirmando así que la posibilidad de cambio en la dirección de INAU Salto existió, aunque no se concretó.

PROGRAMA. Este viernes estuvieron en Salto el exintendente de Montevideo el Ing. Ricardo Erlich junto al exministro de Economía Cr. Álvaro García, con motivo del lanzamiento de la Comisión de Programa del Frente Amplio 2025 – 2030.