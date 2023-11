MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 232 días de las elecciones internas de los partidos políticos, lo que dará inicio al largo proceso electoral que tendremos en 2024 y 2025.

***

SIGUEN. Hablamos esta semana con referentes del grupo que postulaba a Escanellas como precandidata a la Diputación en Vamos Salto. Dicen que ellos se quedan en el sector, que no tienen pensado sumarse a otros grupos ni precandidaturas sino mantenerse por su propio camino, donde ahora deberán elegir quién será la persona que tome el lugar dejado.

***

HAY TIEMPO, fue lo que nos dijo la excandidata a Intendenta por el Frente Amplio Soledad Marazzano en referencia a definiciones de respaldo electoral. Lo que se sabía es que el respaldo a alguna precandidatura presidencial la tomarían entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse, pero que en principio se estaría votando en el Congreso del FA por la habilitación de todas las precandidaturas, sumando a estas las de Mario Bergara y la de Andrés Lima.

***

TAMPOCO descartó Marazzano volver a ser candidata a Intendenta de Salto si su fuerza política lo entiende necesario, aunque recordó que además de ser integrante del PDC, hoy suman esfuerzos desde La Huella, nueva experiencia de conjunción de esfuerzos en el FA.

***

VOLVIÓ Carlos Albisu al ruedo político local, al menos se dejó ver en sus redes sociales participando de algunas reuniones donde lo acompañaron dirigencia y Ediles de Aire Fresco.

***

JÓVENES. Ayer se reunió en nuestra ciudad la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado que es presidida por el salteño Juan Carlos Ambrosoni, tras realizar una gira por todo el país alentando a los jóvenes colorados a participar.

***

SUSPENSIÓN. Este viernes a la noche Carolina Cosse pensaba largar su precandidatura presidencial en el Club Cordón donde participarían varias delegaciones de salteños, pero se tomó la decisión de suspender todo ante el fallecimiento de Danilo Astori.

***

EX OBREROS de Salto Grande solicitaron a la Cámara de Representantes que convoquen al parlamento al Presidente Lacalle, al secretario de Presidencia y a la Ministra de Economía para que expliquen por qué no han presentado aún el proyecto de ley de reparación a los ex obreros de Salto Grande de acuerdo a lo que se habían comprometido, según ha informado Mario de los Santos.