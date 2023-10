MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 274 días de las elecciones internas de los partidos políticos, lo que dará inicio al largo proceso electoral que tendremos en 2024 y 2025.

***

INTERPELACIÓN. Todas las antenas y radares enfilarán este martes a partir de las 10 de la mañana a la Cámara de Representantes en Montevideo donde se estará llevando a cabo la doble interpelación sobre la gestión de la CTM de Salto Grande por primera vez en su historia. Se podrá seguir la misma por el canal de YouTube de dicha Cámara.

***

2 A 1. De antemano se sabe que dos de los tres Diputados salteños (Álvaro Lima y Rodrigo Albernáz) tendrán un posicionamiento crítico hacia la gestión de Salto Grande, mientras que el Diputado colorado Omar Estévez nos confirmó que será uno de sus defensores.

***

SANTO. Previo a la interpelación, ha levantado bastante expectativa el programa “Santo y Seña” que este domingo dedicará por Canal 4 de Montevideo su tiempo a Salto Grande y a la CARU con el título “río de acomodos” en referencia a Aire Fresco del Partido Nacional y a Vamos Salto del Partido Colorado, donde se ve en el avance del programa a Martín Burutarán, actual presidente de la Delegación Uruguaya de la CTM, reconociendo ingresos de militantes de Coutinho en la Fundación “A Ganar” y al mismo Coutinho confirmándolo.

***

DEL TWITTER: “No apoyo, no nos adherimos, ni vamos a juntar firmas para esta iniciativa de Cabildo Abierto” (Andrés Lima, Intendente de Salto, respondiendo a un twitter de Radio Universal que posteó su foto con el siguiente texto: “Usura: Intendente de Salto define en las próximas horas unirse a la recolección de firmas de CA”, en su twitter, 29.9.23).

***

NADA. Este jueves dialogamos en la radio con el abogado de Henry Albarenque y Juan Guarino por el tema de la causa de las “libretas truchas”, según lo mencionado por el vocero de Jefatura de Policía. César Signorelli dijo haber tomado contacto con el expediente de la causa y sostuvo que no existe nada en ella que refiera a “libretas truchas” expedidas por Tránsito de la Intendencia de Salto y que hasta ese día, nadie había ordenado ni ocurrido un allanamiento en la sede municipal de Tránsito como trascendió en algún medio.

***

INNECESARIO. Consultamos a Gustavo Chiriff, Secretario General de la comuna, en el programa de televisión que conducimos, si el Intendente había manejado en la interna del gobierno posibles nombres para sustituir a Albarenque como también trascendió y dijo que esa información no era cierta. También dijo que no era necesario que Albarenque y Guarinopidieran licencia mientras se realizaba la investigación administrativa porque ambos estaban trabajando en la Unidad de Ómnibus de la Intendencia, para no entorpecer la misma.

***

CANDIDATO. Diego Bruno fue proclamado candidato a diputado por Patria Grande, Lista 850 de Cabildo Abierto, que piensa disputarle el cargo a Rodrigo Albernáz, quien tratará de disimular el affaire de la ambulancia con su participación en la interpelación de este martes.