MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 288 días de las elecciones internas de los partidos políticos, lo que dará inicio al largo proceso electoral que tendremos los uruguayos.

***

PRESIDENTE. Con fecha 11 de setiembre (qué día se eligió), Beatriz Argimón en ejercicio de la Presidencia de la República, firmó la Resolución 716, por la que se designa “para integrar la Delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en calidad de Presidente al señor Martín Burutarán”, quien ya comenzó a tomar algunas medidas.

***

LA FRASE: “Estamos esperando que renuncien los ñoquis que fueron colocados en Salto Grande” (Alejandro Sánchez, Senador del MPP-FA, en Montevideo Portal, 15.9.23).

***

MEDIDAS. El periodista Eduardo Preve volvió a tuitear bajo el título “aguas turbulentas”, donde informó que “Salto Grande suspendió pago de proveedores mientras revisa cuentas por pedido del MEF ante interpelación en Diputados”, agregando que “detectaron 54 subas de categoría de funcionarios a los que se les hizo un contrato nuevo, además de las 32 designaciones directas” (En su twitter, 15.9.23).

***

SILENCIO. Consultado el Edil nacionalista Carlos Silva sobre el silencio del Senador Germán Coutinho en todo este asunto, principal socio de Albisu en una coalición departamental, sostuvo que “me hubiera gustado un poco menos de silencio” (en Radio Arapey, 8.9.23).

***

LA FRASE 2: “Cuando estábamos en veredas diferentes nos pegaron en el piso… no tuvieron piedad, salieron a decir cualquier cosa… todos por igual, hoy están en mala y no solo no hacemos lo que ellos hicieron, sino que reclaman que salgamos en defensa… no es por ahí mis queridos” (Andreína Rossi, exjefa de prensa de Germán Coutinho en su twitter, 15.9.23).

***

VISITAS. Hemos tenido una semana a pura visita. Llegaron a Salto el Ministro Pablo Mieres, el excandidato presidencial del FA y exintendente de Montevideo Daniel Martínez, el presidente del FA Fernando Pereira. Además estuvo el presidente del CODICEN, el colorado Robert Silva y el Senador nacionalista Sergio Botana. Finalmente llegó el intendente de Canelones y precandidato presidencial Yamandú Orsi invitado por Andrés Lima.

***

ACERTIJOS: ¿El MPP acompañó a su candidato Orsi en el desembarco organizado por Lima y su gente en los barrios de Salto o hubo algún tipo de cortocircuito?

***

LIQUIDADO. Para el Senador Botana el tema Salto Grande ya está liquidado políticamente con la renuncia de Albisu. Solo resta la doble interpelación y corregir lo que falte.