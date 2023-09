MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 302 días de las elecciones internas de los partidos políticos que dará inicio al largo proceso electoral que tendremos los uruguayos. Como decimos, se trata del año más largo de casi 18 meses desde enero de 2024 a mayo de 2025.

***

TORMENTA. Tras el tuit del periodista Eduardo Preve se desató una tormenta política de grandes proporciones apuntando a Carlos Albisu y al Partido Nacional por el manejo del presupuesto de la CTM de Salto Grande y por una partida extra de $ 200 millones.

***

MÚLTIPLE. Inmediatamente, tras calificar de variada forma la gestión de Albisu y destacar que Salto Grande parecía “la cueva de Alí Baba”, el Frente Amplio anunció que haría una triple interpelación a los Ministros de Economía, Relaciones Exteriores e Industria.

***

CLIENTELISMO. Una vez que se aclaró que no era novedad pedir partidas presupuestales adicionales al Ministerio de Economía por tener congelado el actual presupuesto asignado desde 2016, y que se venía solicitando las mismas al menos desde 2012, el ataque cambió la estrategia y apuntó a los ingresos de funcionarios relacionados con blancos y colorados, y que el dinero solicitado era para pagar abultados sueldos y retiros anticipados millonarios.

***

INCOMPRESIBLE es que todos se hayan dado cuenta del tema de los ingresos tres años después de ocurrido, incluso se recuerda que el propio Intendente Andrés Lima felicitó al Presidente Lacalle Pou por haber elegido a Carlos Albisu para presidir la Delegación Uruguaya de Salto Grande, un año después de producido los ingresos ahora denunciados.

***

SORPRESA ocasionó que además del Frente Amplio se sumaran a la crítica los Senadores Botana y Gandini y la precandidata presidencial Raffo, correligionarios de Albisu, además del inflexible posicionamiento de Rodrigo Albernáz, hasta hace poco muy amigo del Senador Germán Coutinho y muy cercano a Carlos Albisu, al menos así los vi cuando se cruzaron en mi programa de televisión en el que estuvieron ambos el miércoles 29.9.2021.

***

LA FRASE. “Un mes raro en mi vida, cumplo un ciclo al frente de la Coordinación de Deportes ya que me decidí a dejar el cargo por motivos personales… Miro para atrás y creo que se han logrado muchas cosas en nuestro deporte en general, capas no se le dio la importancia ni la magnitud que ha tenido, será por mi perfil que simplemente lo que me interesa es que las cosas salgan y no me preocupo por figurar o salir en una foto. No me interesa pisotear a nadie por poder y mucho menos por plata si me gustaría que se reconozca un poco más. Es fácil opinar de afuera sin conocer la interna, yo estoy tranquilo, jamás me quedé sentado atrás de un mostrador, siempre me embarré mis manos porque no me pesa ni me va pesar el laburo…” (Rafael Sosa Pintos, Encargado de Deportes de la Intendencia de Salto, despidiéndose en su Facebook, 2.9.23).

***

ACERTIJO: ¿A quién será dirigido el mensaje dejado en su Facebook por el campeón Rafael Sosa Pintos, quien este mes dejará de ser el Encargado de Deportes de la comuna? Comienza la penca, aunque casi todas las miradas apuntan a una sola persona.