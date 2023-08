MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a casi 10 meses de las elecciones de los partidos políticos que dará inicio al largo proceso electoral que tendremos los uruguayos. Como decimos, se trata del año más largo de casi 18 meses desde enero de 2024 a mayo de 2025.

***

LANZAMIENTO. Anoche se llevó a cabo el lanzamiento de una nueva opción dentro de Vamos Salto, la Lista 10, número que en lo nacional representó durante muchos años a Vamos Uruguay siendo la lista oficial de Pedro Bordaberry. Aquí se nuclearon referentes de varias listas del sector liderado por el Senador Germán Coutinho que buscan acumular fuerzas pensando en las internas y luego en la diputación, sin tener aún un claro candidato.

***

FUERZA. Al momento de hacer uso de la palabra, Coutinho remarcó sentirse con fuerza para ganar de nuevo la Intendencia de Salto, agregando que no se siente representado ni entusiasmado con lo que vienen haciendo sus socios naturales de la coalición departamental, cuidándose de no mencionar ni a Albisu ni a quienes lo siguen en el Partido Nacional. Dijo que ve que siguen haciendo las mismas cosas que ya lo han hecho perder, que no tienen ideas salvo caminar ahora con quienes hasta hace poco eran de Vamos Salto y que solo él puede ganar las elecciones porque tiene la convicción que a otros les falta.

***

REIVINDICACIÓN. Coutinho también reivindicó en su discurso los cargos nombrados por él en las distintas reparticiones del Estado y que quienes se fueron de Vamos Salto lo hicieron por no estar de acuerdo con esos nombramientos, por no tener diferencias políticas.

***

ANIVERSARIO. El 10 de agosto el Partido Nacional festejó sus 187 años de vida con un pequeño acto en su sede central aquí en Salto, donde faltaron algunos referentes.

***

REDES. La famosa Democracia 2.0 en la era digital está cambiando la militancia partidaria, en lugar de concurrir a actos, se milita desde la comodidad del hogar escribiendo y subiendo videos en las redes sociales, como por ejemplo, el que escribió Eugenia Taruselli. Veamos.

***

LA FRASE: “Hoy conmemoramos 187 años del Partido Nacional. Un partido político con una maravillosa historia, mucho presente y aún más futuro. Siempre por el camino de la defensa de la libertad y las leyes, con orgullo y compromiso. ¡Viva el Partido Nacional!” (Eugenia Taruselli, dirigente de la Lista 343 Creer y directora del MIDES, en su Facebook, 10.8.23).

***

BLANCOS. Lo interesante de lo escrito por Taruselli no es lo que escribió, sino quién le respondió, uno de los más allegados a Coutinho, algo que el mismo Senador se encargó de confirmar anoche en su discurso destacando el trabajo de Enzo Paique.

***

LA FRASE 2: “Feliz aniversario al Partido Nacional. Al de Oribe, Herrera, Wilson… y también del Pata Presentado y Senisa. ¡Viva los blancos!” (Enzo Paique, dirigente de la Lista 10 de Vamos Salto, mencionando a quienes se fueron de Vamos Salto para ingresar al Partido Nacional, en su Facebook antes de borrarlo, 10.8.23).