MENTIRAS VERDADERAS XVI

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

MANINIMANÍA. Este jueves y viernes pareciera que se hubiese desatado la maninimanía ante la llegada del líder de Cabildo Abierto a nuestra ciudad en el marco de la campaña de recolección de firmas que busca un plebiscito constitucional en octubre del año que viene por el tema endeudamiento, de lo que habla bastante en la entrevista de hoy en EL PUEBLO.

***

AUTORIDAD. En dicha entrevista, le pregunté quién manda en Cabildo Abierto de Salto, porque sabido es que se constituyó una Comisión de Asuntos Políticos que no es reconocida por el Diputado Rodrigo Albernáz, quien insiste que en Salto sigue mandando una Junta Departamental. Manini fue categórico al señalar al órgano presidido por el abogado Gabriel Rodríguez, convalidado por las autoridades nacionales de Cabildo. ¿Se terminó la discusión?

***

TEATRO. De todas maneras, el Senador Manini Ríos acompañó al Diputado Albernáz este viernes a la noche al Teatro Larrañaga donde se presentaban los músicos Omar Espinosa y Federico Palacios, quienes brindaron un magistral concierto con un teatro lleno.

***

GALLIAZZI. EL PUEBLO informó este jueves que Daniel Galliazzi se reuniría con el Senador Manini, reconociendo que había recibido una invitación a incorporarse a Cabildo Abierto pero que aún se estaba lejos de una posible candidatura a la intendencia por ese partido, “por el momento no se me ha hecho ninguna propuesta concreta”, confirmó.

***

LA FRASE. “Hemos tenido varias charlas con ellos y me han ofertado un lugar dentro de Cabildo que para mí es un honor porque el lugar que no me han dado en mi propio partido esta gente me lo quiere dar” (Daniel Galliazzi, exdirigente colorado, en EL PUEBLO, 20.7.23).

***

DARWINISTA. La semana pasada informábamos del retorno a la política del profesor César Panizza. Esta semana surgió la novedad del regreso a la política luego de algunos años de inactividad del excandidato a intendente y a diputado del Partido Independiente (PI) Darwin Monzón. La novedad es que también lo hará desde el Espacio 50 (igual que Panizza), solo que se unirá a la nueva Lista 550, cuyo principal referente es el Edil Jonnathan Aramburo.

***

RELACIONES. Consultado por nosotros en la radio, Monzón confirmó que habló con el referente del PI local Hoover Rosa y que pasó al Partido Nacional sin ningún inconveniente. Cuando le preguntamos sobre si había hablado también con las autoridades nacionales del PI, prefirió hacer silencio. Parece que ahí la historia es otra.

***

ACERTIJO: ¿Haz lo que digo pero no lo que hago? Parece que las vacaciones del intendente Andrés Lima trajeron polémica por disfrutar de su descanso en familia fuera del país.