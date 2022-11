MENTIRAS VERDADERAS XV

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

SEMANA de interna juvenil colorada, evaluación de interna blanca y reuniones correctivas en el cerno íntimo del gabinete municipal en el domicilio del Intendente.

***

BLANCOS. Los blancos respiraron, si bien no alcanzaron su objetivo que era duplicar las elecciones pasadas de jóvenes, estuvieron bastante cerca. Igual se mostró un importante incremento de votantes en el orden del 87%. Ahora habrá que esperar que se abran las urnas para ver cómo quedan las fuerzas internas de Aire Fresco entre Carlos Silva, Pablo Constenla y Facundo Marziotte, quienes calentaron motores para octubre de 2024.

***

COLORADOS. Ayer fue el turno de los colorados, quienes cumplieron con la meta que se habían fijado. A diferencia de sus “socios”, la idea era mantener la elección anterior. Se alcanzó y quedará la pregunta de qué pasó con el “goteo” que preocupaba a sus “socios”.

***

PRESENTE. La preocupación en la previa era notoria entre la dirigencia colorada, sobre todo del sector mayoritario, Vamos Salto. Tan es así que el Senador Germán Coutinho tomó la decisión de quedarse toda la semana en Salto tratando de organizar al sector.

***

MOLESTIA. Quien se mostró molesto en la previa a la elección de jóvenes fue el Diputado Omar Estévez. Justo cuando pierde a sus principales colaboradores (Alberto de Mora se fue al FA y José Luis Presentado tomó la decisión de no trabajar), observó como el resto de las listas de Vamos Salto se juntaron para aglomerar esfuerzos “contra mí”. Estévez dijo que luego de la elección de jóvenes pediría una reunión para hablar con su líder y luego pedir licencia. La Diputación sería asumida entonces por la comunicadora Paula Viettro.

***

PRE. Esta semana finalmente se dijo algo que se venía hablando bajito. El Intendente de Salto confirmó a La Diaria que competirá en la interna del Frente Amplio por la Presidencia de la República, enfrentándose así a las grandes estructuras del Partido Comunista (Andrade o Cosse) y del Movimiento de Participación Popular (Yamandú Orsi).

***

CORRECTIVO. Este martes el Intendente Lima citó a una cena en su casa a su gabinete al que no todos asistieron. En esa reunión Lima exigió a su equipo trabajar de forma unida y respetarse mutuamente y no dejar que los celos entre ellos recientan la gestión municipal, de lo contrario, avisó que no le temblará la mano a fin de año. Podría haber cambios.

***

ACERTIJO: ¿Es cierto que los días 24 y 25 de noviembre Salto tendrá una mujer Intendenta?