MENTIRAS VERDADERAS XV

CATARSIS. Este viernes se conoció por el periodista Martín Giovanoni de radio Arapey un mensaje que el Senador Germán Coutinho envió a un grupo privado de WhatsApp de Vamos Salto, donde realiza una serie de consideraciones sobre el momento que vive su sector, critica a su “socio” y pide que quienes se quieran ir, que se vayan ya y no se sumen a la estrategia de estar anunciando cada semana una nueva salida. Veamos.

***

MENSAJE. “Está claro que no estamos viviendo un buen momento en lo político y asumo las responsabilidades. Debo haber cometido más errores de los que creo y por eso lo de esta difícil situación. Priorizar la gestión para cumplir un buen aporte al país, al departamento, al partido y a ustedes mismos, no es garantía de buenos resultados políticos. Queda demostrado con Lima. Salto es un desastre, pero a él no le está yendo mal políticamente. También pensé que teníamos mejores socios y la verdad me parece que cuando se necesita siempre se estará solo.

Capaz cedimos demasiado a cambio de nada. También creo que por haber ayudado mucha gente durante toda la vida eso sería garantía de que siempre estarían y eso está claro no es así. También creo que el esfuerzo de estar en Montevideo me alejó mucho del día a día de todos y eso también ha hecho que muchos prioricen otras cosas y no esta actividad ni el grupo. Acuso recibo de los errores.

También capaz ayudé y designé, como muchos dicen, en forma equivocada, pero son los riesgos que se corren en esta actividad, y quien lidera los tiene que asumir. Las cosas no están bien. Asumo todas las responsabilidades y veré qué decisiones iré tomando para salir de lo que es una realidad, y es que no estamos bien. Entiendo que tomen otros rumbos que los motiven más y entiendo que muchos tengan ganas de estar en otro lado.

De mi parte, como siempre, jamás una acción ni una reacción contra nadie, y menos contra quienes en gran parte de esta vida compartí cosas inolvidables. Hay que ser crítico y saber asumir que estamos en baja y ponerse en el lugar de los otros. Pero la poca acción, la poca reacción y los gestos de desinterés de varios dirigentes y amigos es clara y contundente. Capaz uno pensó que dio mucho y se ve que no fue suficiente.

Si queremos hacer política lo primero es ponerse en el lugar del otros y hacerse responsable. Por algo las cosas no pasan y por algo en otros lados si están pasando. Creo que hay que reconocer para cambiar. Y tomar decisiones para intentar revertir las dificultades. Creo que está claro que otros candidatos están motivando y entusiasmando más y que también otros grupos están más unidos y con más actitud que el nuestro. Es entendible. Hay que saber estar en baja para poder ver cómo volver a recuperar lo perdido. Por eso me parece que, si por si alguna vez pudimos hacer algo, pedirles que aquellos que no están y ya no estarán o ya tienen previsto con reuniones y decisiones no estar más en el Vamos, lo hagan ahora. Eso a nosotros nos dará la chance de trabajar en recuperar y corregir y sin que nadie le siga aportando al resto la estrategia de irse separados para poder ir anunciándolo en etapas. Por lo tanto, solicito que lo hagan ahora para darnos la chance a los que nos quedaremos siempre a empezar a pensar cómo es la recuperación de este difícil momento político que estoy viviendo. Por errores propios seguramente y sin reproches para nadie, yo tomé las decisiones estos 18 años. Hice las inversiones de los lugares que seguramente fue una mala inversión ya que más de la mitad de quienes pudimos ayudar para siempre ya no están.

Estuve pensando muchísimo si escribía esto y creo que es bueno compartir lo que uno siente. Además, cuando uno escribe en un grupo de más de 50 personas claramente sabe que esto no queda acá y que en algunos casos lo recibirán otras personas. Creo también que después de una larga charla también es real que quienes se equivocaron o no quieren trabajar es real que cualquier excusa sirve para justificarse. Pero la realidad es que no estamos bien. Que estamos en baja. Qué hay que reconocer las realidades y analizar con quienes quedan y quieran las salidas para volver a ser el gran sector que fuimos”.