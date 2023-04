MENTIRAS VERDADERAS XV

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

DE VISITANTE. Estuvo esta semana en nuestra ciudad el Intendente de Paysandú Nicolás

Olivera para promocionar la 56ª edición de la Semana de la Cerveza en su ciudad. Por

primera vez la conferencia de prensa de promoción de dicha actividad no se realizó dentro

de un ámbito municipal sino en la casa de una agencia de publicidad.

RUIDO. Esa situación hizo algo de ruido a los periodistas presentes, quienes consultaron a

Olivera si eso marcaba un distanciamiento con el Intendente de Salto, lo que descartó

enseguida, para luego, analizando la situación con Argentina, dijo…

LA FRASE. “Con respecto a la situación de la diferencia cambiaria y eso, nosotros hemos

decidido dejar de llorar un poco en ese tema. Hace tiempo nos hemos concentrado en lo

que podemos hacer… las cosas ya se empiezan a desdibujar, entramos en momentos de

campaña y que no sé hasta dónde los pedidos o reclamos son en busca de soluciones o en

busca de generar alguna bandera que genere alguna noticia… no me haga ser descortés,

juego de visitante hoy” (Nicolás Olivera, Intendente de Paysandú, en respuesta a la consulta

sobre la situación con Argentina aludiendo claramente al Intendente de Salto, 28.3.23).

HUMOR. Parece que algunos intendentes ya no lloran, solo facturan (Plop!). El presupuesto

de la Semana de la Cerveza no baja del millón y medio de dólares. Eso es lo que sale, pero,

¿cuánto queda? Si no fuera negocio, no se haría, aunque Olivera sostuvo que no se trata de

hacer caja sino del movimiento que genera a nivel laboral esa semana en particular.

CONFIRMACIÓN. A las pocas horas que escribíamos: “El joven salteño Juan Carlos

Ambrosoni de Vamos Salto tiene muchas chances de ser electo por sus pares miembro del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado”, se confirmaba la noticia. Ambrosoni

formará parte del CEN. Esto y que los dos jóvenes electos al Ejecutivo Departamental de

Salto en manos del sector de Coutinho, marca su presencia en los ámbitos nacional y local.

SABÁTICO. Invitado a hacer una nota, Pablo Perna declinó amablemente, sosteniendo que

durante “2023 prefiero mantenerme al margen”. ¿Habrá que esperarlo hasta el 2024?

RAÍCES. “Es necesario que nuestro ejemplo trascienda, se haga oír, discuta, proponga, actúe

y demuestre a las generaciones venideras que la política no es el acomodo menor, la disputa

por los cargos, el acuerdo de negociados y para ello hay que construir una organización

fuerte” (Documento de circulación interna del nuevo grupo frenteamplista “Raíces”, que

proviene de sectores y militantes contrarios a la gestión de Andrés Lima, 28.2.23).

ASAMBLEA. Dicho grupo tuvo su primera asamblea el sábado 24 de marzo, donde se vieron

algunas caras y grupos conocidos, con algunos retornos a la actividad política que estarían

confirmando lo adelantado desde esta misma columna sobre alguna potencial candidatura.