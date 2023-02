MENTIRAS VERDADERAS XV

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

MAREO. En la primera semana de enero se afirmó que la coalición departamental había

nacido en navidad. A la semana siguiente se afirmó que en realidad no había coalición sino

que estaba en un proceso de formación. Esta semana se dice que no hay nada y que quienes

critican se hagan cargo de hacerla, que ya se sumará el resto cuando esté armada.

PREVISIBLE. Hasta el momento, tras las declaraciones del Senador Germán Coutinho a Radio

Arapey y al colega vespertino La Prensa sobre el tema coalición departamental, nadie se dio

por aludido y nadie recogió el guante. Habrá que esperar a las próximas semanas.

ANIVERSARIO. Justo hoy el Frente Amplio cumple 52 años de existencia y festejará el

martes 7 en Plaza de los Recuerdos con la presencia de Fernando Pereira, quien será uno de

los oradores, el otro orador será el Intendente Andrés Lima. La penca está armada…

PENCA. ¿Lima dedicará su discurso a hablar de la interna para posicionarse a nivel nacional

o dedicará algunas palabras al mareo opositor que no logra juntarse? ¿O ambas?

GALLIAZZI. Se fue de nuevo el dirigente de la “Familia 4000”, pero esta vez parece que solo

se fue del Partido Colorado con renuncia a todos los cargos que tenía a nivel nacional y

local, pero seguirá en política. Acá podría haber otra penca sobre su posible destino.

LA FRASE. “Solo me voy del Partido Colorado, pero sigo en política” (Daniel Galliazzi,

dirigente de la “Familia 4000”, a diario El Pueblo, viernes 3.2.23).

DESCARTE. En la nota dada a EL PUEBLO este viernes, Galliazzi es categórico al afirmar que

no piensa votar ninguna propuesta electoral que incluya a ningún candidato del Partido

Colorado ni a Carlos Albisu. Las opciones que quedan son Cabildo Abierto o el Frente Amplio

para continuar con su carrera política. Ahora bien, si Cabildo termina llegando a un acuerdo

y se va a la coalición, ahí no estará Galliazzi, por tanto… 2+2=4.

NACIONALES. No había “ambiente” para que Peña siguiera siendo ministro, aunque la vara

que mide sus acciones le permite ser senador (sic). El nivel de debate generado por este

caso y el rencor de la exvicecanciller Carolina Ache es lamentable, al que se sumó el

exministro de Ganadería como otra víctima de Adrián Peña. Más que colorados, al rojo vivo.