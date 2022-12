MENTIRAS VERDADERAS XV

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

SEMANA donde el gobierno nacional siente más que nadie la eliminación de Qatar, al

retornar a la charla cotidiana los temas del bolsillo y el caso Astesiano.

REENCUENTRO. Luego de algunas desavenencias públicas, volvieron encontrarse los

principales líderes de la oposición local, Albisu y Coutinho en el programa de televisión

capitalino del chef Sergio Puglia grabado en Termas del Arapey, que fue visto este sábado

por Canal 10 Saeta. Allí habrían zanjado sus diferencias, rectificado el rumbo, y volviendo a

ser coalición multicolor, ellos dos, mientras el resto la mira por televisión.

TRÁNSITO. Nuestros políticos están en situación de tránsito, viajando. Mientras uno

retorna, otro parte. Volvió el Intendente Lima de recoger su premio en Colombia y

pasaporte en mano, quien viajó ahora es el Senador Coutinho rumbo a Marruecos.

¿A QUÉ fue Coutinho a Marruecos? Lo explica un comunicado de Vamos Salto. “Coutinho

partió… con una delegación uruguaya de legisladores, autoridades y empresarios al Reino

de Marruecos… participará del Foro Económico de Países del Mediterráneo y del Golfo

Árabe y permanecerá una semana de relacionamiento político y mesa de negocios con la

nación puerta de entrada al continente africano y los poderosos países árabes”.

OTRO que presentó renuncia a Cabildo Abierto de Salto sería su presidente, Capitán®

Fernando Puppo, quien en su carta de despedida, entre otros duros conceptos expresó

que “este partido no es democrático en lo más mínimo, está manejado por un grupo de

personas que se abrogan todos los derechos de considerar que son los dueños del partido

y hacen y deshacen a su antojo” (En carta de renuncia, 30.11.22).

SER… “Colonización falló que Manini Ríos no es colono. Los directores fallaron después de

que les llegara un informe externo que le pidieron a un catedrático en derecho agrario”

(Título de El País, 2.12.22).

O NO SER. “Tres informes de Jurídica de Colonización informan que Manini es Colono.

Pero el INC pidió asesoramiento externo a un abogado y docente de la Universidad

Católica (UCU) (De Brum) que fue suplente de la diputada Eguiluz, electa por el Partido

Colorado y hoy integra Cabildo. Por una parte, deberían pensar en eliminar todas las

jurídicas de los organismos públicos que se supone defienden el interés de los organismos.

Es difícil que un abogado privado defienda el interés de un organismo. Pero bueno, los 4

votos que con ese informe definieron que Manini no es Colono, hubieran seguido

pidiendo informes hasta que pudieran agarrarse de algo… Otra decisión hubiera hecho

tambalear la coalición multicolor. ¿Cómo era eso de que lo político no puede estar por

encima de lo jurídico?” (Exministro del FA José Bayardi, en su Twitter, 2.12.22).