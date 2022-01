MENTIRAS VERDADERAS XIV

Leonardo Silva

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

COMENZÓ la cuenta regresiva…a 63 días del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) del próximo domingo 27 de marzo.

A MEDIAS. Pese a que faltan dos meses y monedas para el referéndum sobre 135 artículos de la LUC, la tercera ola de calor consecutiva de este verano recalentó una campaña renga, porque mientras quienes postulan el SI contra la LUC vienen realizando barriadas esporádicas y en horarios que el sol lo permite para conversar con la gente, los defensores del NO para mantener los artículos de la ley andan en aprontes. Por el momento, la gran campaña de un lado y de otro se da en las redes sociales.

REPASEMOS. Pero, ¿quién es quién en esta contienda? Quienes recolectaron firmas desde el mes de enero de 2021 hasta el 7 de julio cuando entregaron casi 800 mil firmas buscando habilitar el recurso de referéndum sobre 135 artículos de la LUC, básicamente son organizaciones sociales, sindicales y política (básicamente Frente Amplio), que según resolución de la Corte Electoral, su papeleta estará identificada con el color rosado y la palabra SI (a favor de la derogación de los artículos cuestionados); mientras que del otro lado, básicamente los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente), identificarán su papeleta para el mantenimiento de la LUC tal como está con el color celeste y la palabra NO (a la derogación de los artículos planteados en el recurso).

CALENTAMIENTO. Todo venía sin mayores problemas, hasta que esta semana, se publicó en un matutino local lo siguiente: “En defensa de la LUC vote NO. Comunistas, Mao y Stalin genocidas mataron 150 millones, mayoría compatriotas, igual a sumar la Primera y Segunda Guerra Mundial. Padrinos de muchos defensores del SI”. Dicho texto no venía firmado, pero se presume que se trata de un espacio contratado y no la opinión del diario.

RESPUESTA. Inmediatamente aparecieron comunicados de los adherentes del SI criticando y llamando a responsabilidad a los adherentes del NO, y de éstos dejando claro que ellos no fueron, pero aprovecharon a convocar a la responsabilidad al otro bando.

PAPISTAS. Se están viendo esencialmente en las redes sociales a “más papistas que el Papa” en esto del referéndum sobre la LUC en materia de discursos con mensajes radicalizados, autoritarios y falaces, al menos son las acusaciones cruzadas que se realizan desde ambos bandos, pero en esta oportunidad ese tipo de mensaje que no colabora con una campaña sana y tolerante saltó a los medios de comunicación. ¡Cuidado!

COVID. En lo que va de enero, la pandemia ha llevado a cuarentena preventiva (en algunos casos) y a cuarentena efectiva por positivo de COVID a parte de la dirigencia política de todos los partidos de Salto. Hay que cuidarse y dar el ejemplo a la ciudadanía.