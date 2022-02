MENTIRAS VERDADERAS XIV

LEONARDO SILVA

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CONTINÚA la cuenta regresiva…a 42 días del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) del próximo domingo 27 de marzo.

***

RECORDANDO. En nuestra última columna del año pasado escribimos lo siguiente: “Se confirmó el pase de un exjerarca municipal colorado al Frente Amplio, ya que Alberto de Mora dio finalmente el paso definitivo para sumarse al limismo en los últimos días, aunque las versiones ya se venían escuchando desde hacía meses…”

***

CONCRETANDO. Es así que la nueva Agrupación “Unidos 2022” liderada por el propio Alberto de Mora será presentada mañana lunes a las 20 horas en el Club Ferro Carril como una nueva agrupación del Frente Amplio que acompañará a Andrés Lima.

***

LA FRASE: “El Frente Amplio como tal no fue informado de esto, no hubo una discusión ni previa ni posterior. Es una cuestión casi estricta del Intendente, no es una incorporación al Frente Amplio lo de Alberto de Mora… acá es una cuestión más de compra de voluntades, esto no es gratis, es a cambio de algo” (Mijail Pastorino, Vicepresidente del Frente Amplio, en Portal Tiempo de Noticias, 12.2.22).

***

BLOQUEO. Las redes sociales del Intendente Andrés Lima arden. Cada vez que escribe algo respecto a la LUC, es cruzado por representantes de la coalición del gobierno. Ya pasó con la Senadora Graciela Bianchi, con el Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, con el Presidente del CODICEN Robert Silva, y más recientemente le pasó al Diputado Felipe Schipani, quien nos dijo en la radio que luego de contestarle a Lima fue bloqueado.

***

MESA. Finalmente hubo humo tricolor en el Plenario Departamental del FA al asumir los Vicepresidentes Mijail Pastorino, Juan Guarino e incorporándose a la Presidenta de la Junta Departamental, Carolina Palacios con voz pero sin voto, cubriendo de esa manera la faltante cuota femenina en la Mesa frenteamplista salteña.

***

¿PAZ? Tras el Comité Ejecutivo del lunes pasado, habría llegado la paz a la interna colorada según nos confirmó en la radio el Secretario General de la colectividad de Rivera. Tras pasarse mutuamente facturas de tiempos pretéritos, Perna nos contó que se decidió a dar vuelta la página y trabajar en la organización partidaria entre todos.

***

ACERTIJO. ¿Qué está verdaderamente en juego en el referéndum de la LUC? ¿Liderazgos políticos? ¿Quién lleva las de ganar aun perdiendo? Todos los líderes políticos, los grandes y los chicos, ¿harán su mayor esfuerzo? ¿Cuánto valdrá cada voto?