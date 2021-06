MENTIRAS VERDADERAS

ESCÁNDALO. El escándalo de las escuchas del ministro de Turismo ha opacado otros relacionados con el gobierno y con el Partido Colorado, salvo que esta vez, el senador Germán Coutinho publicó una foto en sus redes junto a Germán Cardoso con la leyenda «Arriba Tocayo !!! A seguir metiendo !!!». A buen entendedor…

MALAQUINA. Previo al homenaje que el Senado tributaría al exintendente Eduardo Malaquina a instancia de los senadores Coutinho y Tabaré Viera, su hijo Marcelo, dialogó con el periodista Martín Giovanoni en Radio Arapey sorprendiendo al decir que está pensando ingresar al terreno de la política en el Partido Colorado.

MÁRQUEZ. La expresidenta de la Junta Departamental María de los Ángeles Márquez rompió el silencio y esta semana en «Segunda Mañana» de Radio Arapey habló de la inexistencia del Partido Colorado en Salto por la ausencia de una orgánica, «solo hay sectores», y agregó que políticos de todos los partidos compran votos ya no solo con asado, choripanes y vino, sino también con porros.

DESPEDIDA. «Me dolió mucho su fallecimiento, me dolió mucho acompañarlo hasta su última morada, y me dolió mucho que el Partido estuviera tan desarmado… en su ataúd no hubo una bandera del Partido Colorado, no hubo una bandera de la 1… hubiera descolgado alguna de mis banderas de mi casa y la hubiera llevado, pero no pensé que no iba a tener ninguna bandera. Creo que el ‘Flaco’ merecía más, por eso felicité a los dos senadores ayer por el homenaje, porque era lo mínimo que se merecía» (María Márquez, en referencia al fallecimiento de Eduardo Malaquina, en Radio Arapey, 16.6.21).

INICIATIVA. Este jueves el edil Carlos Silva presentó la idea a la Comisión del Nomenclátor que estudie la posibilidad que tres calles de nuestra ciudad lleven el nombre de quienes fueran los tres diputados a la salida de la dictadura, Jorge Andrade Ambrosoni del Frente Amplio, Raúl Cazabán del Partido Colorado y Edison Zunini del Partido Nacional, tratando de simbolizar que cuando se quiere, todos los partidos pueden trabajar unidos en la búsqueda de soluciones para los salteños. La iniciativa es válida, pero ¿alcanzará con eso para lograr que los partidos trabajen unidos para sacar a Salto de la crisis?

LA FRASE. «Si a la coalición le va mal, la alternativa vuelve a ser el Frente Amplio; gana el Frente Amplio» (Álvaro Delgado, Secretario de Presidencia, El País, 17.6.21).

ACERTIJO: La cadena noticiosa alemana DW realizó un informe sosteniendo que peligraba la libertad de expresión en Uruguay. Luego el Parlamento emitió una declaración rechazando tal afirmación. Sin embargo, a la lista de casi 50 comunicadores cesados por Gerardo Sotelo al asumir el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, la noticia de esta semana es que dieron de baja sorpresivamente el programa conducido por Fernando Vilar luego de 18 años en Radiocero. Vilar fue la cara de una cadena de radio y televisión donde se realizó un resumen de la marcha del gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy estos hechos y una larga lista de coincidencias no dejan de ser un acertijo en sí mismo.

silvapinasco@yahoo.com