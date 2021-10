Mensaje alentador del presidente Lacalle Pou

No estaba previsto que hablara el Presidente. Pero el conductor del acto Carlos Ardaix, le pidió al primer mandatario que enviara un mensaje a los salteños, lo que fue ovacionado por la multitud. El primer mandatario señaló que le gusta hablar de la vida rural. Señaló todos los rubros que la componen destacando el trabajo de la familia. Reconoció a los que trabajan la tierra con sacrificio, que solo saben los que lo hacen, qué son los que nunca se quejan. De nada vale hacer el trabajo si luego no se consigue salir al mundo con la producción, haciendo alusión al paro de los funcionarios del puerto de Montevideo, perjudicando sin dudas al sector más pujante de la economía nacional. Destacó más adelante que reconoce que la huelga es un derecho, pero también es un derecho trabajar y que me dejen trabajar, lo que fue aplaudido por la concurrencia. Fue parte importante de su mensaje el comunicar noticias alentadoras para Salto. La empresa citrícola y su desarrollos, el tema contralor del abigeato, los perros que diezman las majadas de los productores. Señaló que coincide 100 por ciento con el intendente Lima, y que son temas que el gobierno también viene trabajando desde hace tiempo. Opinó que está convencido que Salto tiene que tener un puerto seco. También el ferrocarril, haciendo esos 70 kilómetros que faltan para llegar a Salto.