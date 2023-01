Mejora la oferta y tambien los precios de la industria

Se concreta la primera quincena del año y en el mercado se observa que las propuestas de la industria siguen dispares, aunque con un rango de precios algo más acotado que la semana anterior.

Con el regreso de las licencias y las pocas lluvias, apareció algo más de oferta en el mercado. Las entradas siguen en torno a una semana. Hay plantas que volvieron a trabajar en los últimos días lo que se refleja en un mayor nivel de faena en los últimos 7 días al 14 de enero.

Según la firma Zambrano & Cía., hay plantas que elevaron de US$ 3,10 a US$ 3,30 por kilo los valores para el novillo mientras el resto continuó, especialmente los que tienen faenas kosher, con precios sobre US$ 3,40 por kilo y algunos centavos más hasta los US$ 3,50 por ganados especiales.

En la vaca las plantas que estaban en US$ 2,80 aumentaron sus propuestas a US$ 3,00 – US$ 3,10 por kilo, mientras que el resto en valores sobre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo.

En los lanares continúa limitada la oferta con valores dispares que va entre US$ 2,30 y US$ 2,50 por kilo para ovejas y capones con carcasas hasta 24 kilos. En los corderos los valores van entre US$ 2,90 y US$ 3 por kilo.

El clima preocupa pero hay avidez comercial

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía. señaló que la situación ya es preocupante, sobre todo por lo complejo que se presenta la situación de las aguadas. De todas maneras, Zambrano destacó que hoy, el productor que necesita vender alguna categoría, teniendo en cuenta los valores actuales que maneja el mercado, los negocios se concretan rápidamente. «En las últimas jornadas hemos realizado negocios de novillos como para corral, piezas de cría, terneros, entre otros».

Así mismo, remarcó que pese a todos los pronósticos y la sequía que en mayor o menor medida afecta al país, la oferta de ganados no es abultada, más bien reducida.

«Estamos con gran expectativa, esperando que lleguen las lluvias con intensidad y volumen y se generalicen para todas las zonas del país, en el momento que se concreten va a cambiar radicalmente la situación»