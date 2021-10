«Me voy de Salto con reclamos, pero también con el impulso que es típico de este Departamento»

El Presidente de la República en Salto entre simpatizantes y manifestantes

En la pasada jornada, visitó nuestra ciudad del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien inauguró varias oficinas públicas ubicadas en el centro tales como el Centro Pymes de Salto, de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), de Salto Grande (atención al público) y las oficinas regionales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) e INECOOP.



En dicha instancia se contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, haciendo uso de la palabra el intendente de Salto, Andrés Lima, la Directora de ANDE, Carmen Sánchez, el Presidente de la Delegación Uruguaya en CTM, Carlos Albisu, el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Ricardo Paulino y el Primer Mandatario.

Varios manifestantes se reunieron en el lugar, siendo algunos de los presentes el colectivo de Ollas y Merenderos de Salto, trabajadores del citrus, ex trabajadores de Salto Grande, funcionarios públicos, entre otros.

En el lugar pudo escucharse cánticos a favor y en contra del gobierno. A su arribo, el Presidente se acercó a la multitud donde se sacó varias fotos, dialogó con las personas para luego, saludar a los anfitriones y ubicarse en la primera fila de espaldas a los invitados y a los manifestantes que se encontraban a pocos metros. Junto al mandatario estaban el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado y el prosecretario, Rodrigo Ferrés.

El mandatario celebró que este tipo de actos se realice al aire libre, donde se conjuga toda la sociedad, incluso quienes van a pedir o a quejarse. «Eso es Uruguay», afirmó.



Consideró que las personas están en su derecho de exigirle al Gobierno lo que reclaman, pero que deben hacerlo con respeto. «El Gobierno no escucha más a los que gritan, sino a los que tienen razón», aclaró.

En este contexto, recordó que toda la comunidad, el sistema de salud y el educativo realizan un gran esfuerzo para salir de la pandemia. «En esa salida, mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y al paro, pero mucha gente va a ser defendida por el Gobierno, la que quiera trabajar, no hacer huelga y no hacer paro», afirmó Lacalle Pou, quien agregó que eso es la sociedad: reclamar y gozar de los derechos que la sociedad otorga. «Hay tiempo para todo, pero no podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra», insistió.

En alusión, por ejemplo, al conflicto en el puerto de Montevideo y su impacto en la salida de los cítricos, dijo que es en vano todo el esfuerzo que se haga en Salto si los barcos no pueden salir con los productos. «El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere hacerlo», expresó.

Reiteró que durante el peor momento de la pandemia se tomaron medidas para atender la situación de empresas familiares y que ahora se intenta sostener a las mipymes golpeadas. En ese sentido, mencionó las medidas recientemente anunciadas en relación a la apertura de fronteras, para no afectar, por ejemplo, al «almacén de barrio».

«Me voy de Salto con reclamos, pero también con el impulso que es típico de este departamento», concluyó.

Una vez culminada la ceremonia, Lacalle Pou se dirigió hacia el Hipódromo a inaugurar la 113º Expo Salto, lugar en el que también fue recibido por una multitud de simpatizantes y de los no tanto.



RECLAMOS

Una serie de reclamos y movilizaciones esperaron la llegada del Presidente de la República.

Uno de los grupos con más reclamos encendidos era el Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto cuyos integrantes además de varias pancartas, llevaron consigo ollas vacías las cuales eran golpeadas con utensillos de cocina, haciendo alusión a las caceroleadas, con el fin de que su reclamo sonara fuerte.



«Hay niños con hambre», gritaban; «Cuando termine de hablar voy a cruzar a escucharlos, pero con respeto, pero los voy a escuchar porque el Presidente siempre está con la gente, no se esconde», les decía y provocaba el aplauso.

Integrantes del colectivo de Ollas y Merenderos de Salto señalaron que la protesta era porque encontraban «un Estado ausente en la problemática alimentaria, en Salto somos alrededor de 25 ollas y 24 merenderos funcionando actualmente, y el Ministerio de Desarrollo Social no nos da prácticamente nada».

Aunque cada vez que hablaba surgían gritos aludiendo a los temas que tocaba, como cuando se refirió a la situación del sistema educativo del país y fue interrumpido por un grito de un manifestante que expresó «¿y por qué recortas la educación entonces si es tan importante?», a lo que Lacalle Pou insistía en que una vez que culminara su participación en el estrado iría a hablar con quienes le estaban formulando reclamos.

Entre los grupos manifestantes estaban los trabajadores del citrus, que este año ya no cuentan con una extensión del seguro de paro especial para los trabajadores del sector.

Por otro lado, luego que el presidente terminara de hablar en el acto, se cumpliera con el tradicional corte de cinta y recorriera las instalaciones de las oficinas inauguradas, quiso hablar con los manifestantes cara a cara pero los mismos ya se habían retirado. «¿Dónde están?», preguntó a los que lo rodeaban, refiriéndose a los manifestantes que se habían agolpado en la calle y en la vereda de enfrente, mientras alguien le dijo en voz baja «parece que se fueron».

«Yo quería hablar con ellos, qué lástima bo», dijo el Primer Mandatario y se quedó en el lugar saludando a quienes se acercaron, siendo uno de los últimos en irse del lugar.



EXPO SALTO

Lacalle Pou y su comitiva, una vez culminado el acto en la esquina de Artigas y Sarandí, se dirigió hacia el Hipódromo de Salto donde se encuentra el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto, y allí dejó inaugurada la 113ª edición de la Expo Salto, la feria ganadera y de la producción más antigua del interior del país.

Lacalle Pou sobre los paros: «vamos a respaldar también a los que quieren trabajar»

En diálogo con los medios de comunicación, Lacalle Pou dijo «Mucha gente hace uso legítimo de la huelga y el paro, pero el gobierno va a respaldar también a los que quieren trabajar. No podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra».

De esta forma el mandatario se refirió a los paros que hubo en las últimas horas y días – aunque sin nombrarlos directamente – en el puerto de Montevideo (desde el lunes hasta este jueves) y en la planta de UPM 2 en Durazno.

Luego, en declaraciones a la prensa, agregó: «Hubo un paro con determinados reclamos que paró el país. Hay que comprender los reclamos pero no se puede trancar el país. A todos nos rompió el alma ver un barco que se va sin poder hacer la descarga. Un barco que se va sin la producción nuestra. El mundo todo está peleando para que los barcos lleguen a su puerto».

«Acá están los que vienen a saludar, y los que se vienen a quejar. Que están en todo su derecho de exigirle al gobierno lo que reclaman», agregó Lacalle Pou en referencia a los sindicatos que protestaban en la calle, mientras el Presidente hablaba.



Fideicomiso para asentamientos: no hay plan B

El Presidente Lacalle Pou aseguró que no hay plan B para el financiamiento del fideicomiso que se creará por ley para atender la situación de los asentamientos, y que hasta ahora no cuenta con el apoyo de todos los senadores del oficialismo. Hay desacuerdo en senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto.

«Si hay que negociar y articular, se negocia y se articula. Está claro que los fondos salen del lugar que dijimos, después vemos el plazo, el porcentaje y los años», respondió Lacalle Pou ante la consulta de la prensa.

Se le preguntó si hay un plan B para sacar recursos de otro lado, como plantean senadores socios de la coalición de gobierno. «No, no hay no», respondió el Presidente.

Lacalle Pou dijo que se puede analizar «el plazo, los porcentajes y los años», pero que no hay plan B. Es decir, el dinero sale de los impuestos que van para Colonización.

«Estoy muy tranquilo con lo que se hizo», sobre acuerdo con Katoen Natie

El presidente Lacalle Pou fue consultado sobre la denuncia penal que presentó el Frente Amplio (FA) contra el gobierno, y en particular contra cuatro jerarcas del Poder Ejecutivo, por la firma del acuerdo con la empresa Katoen Natie, concesionaria de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

«La gente que trabajó ese tema merece toda mi confianza. En todos los pasos de la negociación yo estuve al tanto», respondió Lacalle Pou, haciendo referencia también al comentario que en la noche del miércoles publicó en Twitter.

«No sé si se acuerdan del 1 de marzo de 2020, pero yo en la plaza Independencia, lo último que dije, es que si se consideraba por alguien que había un error, que no miraran para el costado, que yo era el último responsable, es eso. Simplemente decir que esos funcionarios denunciados trabajaron bajo mi supervisión y es mi responsabilidad, ni más ni menos», agregó el mandatario.

Consultado acerca de si iría a declarar si lo citan de Fiscalía, Lacalle Pou respondió: «Por supuesto, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo con la intención y con lo que se hizo e insisto, tienen todo el respaldo los funcionarios que actuaron del presidente de la República».

Fotos Vicente Massarino