«Me sorprendió que no me llamaran»

Fabián Coito no sabe que el «proceso tabarista» felizmente ya no existe

Fabián Coito habló en el programa «Vamos Que Vamos» de Radio Uruguay y aseguró que desde el Ejecutivo «no habló nadie» con él. Además, opinó sobre el nombramiento de Diego Alonso como entrenador de la selección uruguaya.Con respecto a la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya, aseguró que «conmigo no habló nadie» y que «me di cuenta que esa posibilidad no existía». «Con (Diego) Aguirre tenemos una reunión de hace años y compartimos muchas charlas», contó. Además, comentó que «siempre quedó la posibilidad de trabajar juntos». Sobre unirse a Aguirre en su cuerpo técnico, dijo que «en esta última instancia, Diego tuvo una charla y me dijo que si podía contar conmigo», pero que «no compartiremos cuerpo técnico, era una situación puntual».

A COITO SE LE NUBLAN LOS OJOS

Los colegas del portal Fútbol.uy, señalan a continuación. «Me sorprendió que no me llamaron del Ejecutivo porque hice bastante por las selecciones nacionales», se extrañó. «Llevé adelante un trabajo de 12 años y conozco a los futbolistas, basta con escuchar a los futbolistas sobre qué piensan de mí», siguió. Sobre el proceso, explicó que «fue llevado por Tabárez» y que «lo llevó adelante por su experiencia». Comentó, además, que «no sé si habrá otro con esa espalda porque también pasamos por momentos difíciles». «Una lástima que no hayan completado su trabajo», dijo sobre los cuerpos técnicos de juveniles que no siguen. «No se quien tomó la decisión, a veces se desecha muy fácilmente la experiencia de la gente por algún nombre», afirmó.