“Me llevé la desilusión de mi vida. Trabajé, me la jugué, y los líderes del partido en el que milité traicionaron a la gente, la abandonaron”

Alberto de Mora ingresó al Frente Amplio con la Agrupación “Unidos 2022”

El Intendente Andrés Lima sumó a su proyecto político dentro del Frente Amplio (FA) a la Agrupación “Unidos 2022” que lidera el exdirigente colorado Alberto “Pepe” De Mora, quien anoche fue acompañado por una masa de dirigentes barriales que colmaron las instalaciones del Club Ferro Carril. En su oratoria De Mora recordó la desilusión que tuvo con la dirigencia del Partido Colorado al extremo de abandonar la política. Fue en ese momento que el intendente Lima le propuso trabajar juntos y tras pensarlo, decidió recorrer desde el mes de enero casa por casa de sus dirigentes barriales buscando apoyo a la iniciativa que se terminó de concretar anoche con el ingreso al FA. En la mesa que presidió el acto estuvieron, además de De Mora y del intendente Lima, el Diputado Álvaro Lima, la Edila titular Nilda Díaz López y el Edil suplente Alberto Alves quienes se comprometieron a trabajar en adelante en la bancada del FA.

“NO SOMOS DE

ESCONDERNOS”

Al final de sus palabras, el intendente Lima recordó que los Batllistas se sienten más cómodos en el FA que en la coalición de gobierno y tuvo palabras dirigidas al Senador Germán Coutinho sin nombrarlo. “No somos de escondernos en un despacho, no somos de irnos a vivir a otro departamento y dejar abandonado al departamento, es de las peores señales que se pueden dar, huir ante las dificultades. Nosotros nos quedamos, damos la cara más allá de las dificultades que hay, y entre todos, vamos a sacar a Salto adelante”.

“LA DESILUSIÓN DE MI VIDA”

“Gracias por recibirnos a este proyecto político que encabeza el Dr. Andrés Lima –comenzó diciendo De Mora-, gracias por abrirnos las puertas, y como dice Andrés, era éste el momento”.

“El agradecimiento mayor es para los amigos dirigentes de todos los barrios, que desde el día en que decidimos sumarnos a este proyecto político que encabeza el Dr. Lima, fuimos a visitarlos uno a uno. Hacía dos años que estaba internado en mi casa sin hacer nada, y la verdad, me moría de lástima, de angustia, por ver cuando cada dirigente de los que está acá me escribía y yo sin ninguna respuesta, pero no porque yo no la quería dar, es porque no me la dejaban dar. Entonces un día dije que no seguía más en política, pero sabía que dentro de mí no era lo que

quería”.

“Cuando le pedí la entrevista y fui, le dije al Dr. Lima que le iba a hacer la carta porque quería volver a la Intendencia porque no iba a trabajar más en política, me llevé la desilusión de mi vida. Trabajé, me la jugué, y los líderes del partido en el que milité traicionaron a la gente, la abandonaron, no tuvieron la empatía para ayudarlos. No voy a seguir más comprometiendo gente para que después le tenga que dar vuelta la cara porque no tengo una respuesta o porque no me animo a saludarla. Y él me dice, no Pepe, hace muchos años que quiero que trabajes conmigo, sumate a este proyecto, yo te voy a ayudar con la gente, vamos a ayudar a los barrios, vamos a trabajar con los dirigentes y vas a salir adelante. Tengo un grupo humano de directores, coordinadores y militantes que te van a apoyar y que van a apoyar a tu gente”.

“Eso fue lo que me llevó a esta decisión, y por eso, a partir del 10 de enero salí a hablar con cada uno. Porque cuando uno escucha a algún despistado de que esto viene de antes, no señor, dejé mi vida, y los dirigentes dejaron la vida por un partido que nos desilusionó, y hoy no me duelen prendas en pedir disculpas a la fuerza política, pido disculpas al FA, le pido disculpas al Dr. Andrés Lima porque fui muy crítico con la gestión”, pero “lo que pasó, pasó. Hoy es dos pasos para adelante y a salir a trabajar por este

proyecto”. “No importa la bandera, no importa el color, lo que importa es el bienestar de la gente, lo que importa es cuando llegás a una casa y sos bienvenido, así sea solo para visitarlos, a tomar un mate, a llevarle una voz de aliento. Y por eso hoy en Ferro hay muchísimos dirigentes que hace muchos años me acompañan militando en otro partido y otros que se suman. Gracias por confiar en mí, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a dejar el alma en los barrios, voy a caminar todos los días como siempre caminé, porque es la única forma que cuando me inicié en política en el año 85 me enseñaron a hacer, estar al lado de la gente. Hoy se fueron, se escondieron, se borraron y la gente está pasando mal, y no puede ser”, dijo De Mora en la parte central de su discurso, invitando al final a votar por la opción SI en el referéndum del 27 de marzo para derogar 135 artículos de la LUC.