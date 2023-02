Me llamo Carlos. Y así me hice cantor de tangos

libros

Autor: Gabriel González; Alicia Aguirre

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2023

Nº Páginas: 32

En esta colección los personajes más emblemáticos de nuestro país vuelven a ser niños para relatarnos su propia historia, desde una perspectiva cómplice y original. A través de estas páginas estaremos en contacto con grandes figuras de la historia, la literatura, la ciencia, la música o la pintura, quienes nos contarán cómo llegaron a ser loque fueron. Una historia inspiradora que nos ayudará comprender que no hay sueños imposibles cuando tenemos convicciones y luchamos por alcanzarlos.

EL AUTOR GABRIEL GONZÁLEZ

Hola, me llamo Gabriel. Nací hace muchos años. Bueno, no tantos como Carlos Gardel, pero igual unos cuantos. Cuando era chico, me encantaba ver dibujitos animados de superhéroes. Un día leí un libro sobre los dioses y los héroes de los griegos, y desde entonces, leo mucho más de lo que veo tele. Con el tiempo me di cuenta de que los héroes de verdad no son unos musculosos con capa, sino personas comunes y corrientes que se esfuerzan por mejorar de alguna forma su mundo. Por eso escribí este libro, para contarles a todos los niños, incluso a mis hijas Belén y Noemí, que todos podemos hacer del mundo un lugar un poquito mejor.

LA ILUSTRADORA ALICIA AGUIRRE

¡Hola! Me llamo Alicia. Dibujar me hace feliz, también bailar y hacer chistes malos con mis hijitos León y Lupe. Nací hace muchas lunas en Tacuarembó, crecí en una casa con dos higueras enormes. Ahora vivo a 11.000 kilómetros, pero vuelvo, siempre que puedo, a ver a mi gente querida ya comer empanadas.