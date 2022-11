Ingrid Urróz será Intendente de Salto

En las pasadas elecciones departamentales, Ingrid Urróz formó parte de la lista de prelación a la suplencia de Andrés Lima en caso de ser reelecto Intendente por el Frente Amplio. Es así que este 25 de noviembre asumirá temporalmente el cargo de Intendente de Salto ante el viaje a Colombia que deberá realizar el Intendente Lima para recoger la distinción que le ha sido otorgada como “Intendente Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2022” dado por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social de Colombia.

1. ¿Cómo se define?

– Como una mujer de acción, si es en lo social o en lo político es lo mismo, me gusta hacer cosas. Me gusta hacer aquello que me hace bien, porque primero que nada hay un componente personal que me hace sentir bien haciendo las cosas que considero son necesarias. Entonces, me defino como una mujer social, como una mujer política y como una mujer de acción.

2. En una sociedad tan machista como en la que vivimos, ¿se puede?

– Sí, sin lugar a dudas. No he tenido grandes batallas que librar. Es más, mis lugares me lo han dado mis compañeras mujeres indudablemente, y mis compañeros varones. Siempre estuve militando, y mi primer lugar destacado en una lista fue a instancias de un compañero varón que entendió que yo tenía que estar en ese lugar por el trabajo anterior que había hecho.

3. Los lugares o los espacios, ¿se dan, se ceden o se conquistan?

– En el Frente Amplio tenemos definida la paridad, o sea que, siempre habrá un lugar para una mujer. Es un varón y una mujer, y de alguna manera se definió por la vía de los hechos, porque si vamos a esperar a que todos razonáramos y entendiéramos el valor de una mujer o darle la posibilidad a la mujer de equivocarse de la misma manera que se equivoca un varón, o de llevar adelante sus ideas, iba a ser muy difícil. Entonces, por la vía de los hechos nosotros fuimos muy concretos, aquí va un varón y una mujer o viceversa. O sea que el lugar de la mujer está asegurado en el Frente Amplio.

4. ¿Esa no es una forma de discriminar?

– Y sí, es una forma de discriminar, pero entiendo que es la única forma que encontramos para poder hacer que esta rueda de la igualdad empezara a rodar y se efectivizara.

5. ¿Pero no sigue habiendo desigualdad entre el varón y la mujer, cuando la mujer tiene que seguir haciéndose cargo de la casa y de los hijos mientras que al varón no se le exige lo mismo?

– Depende de las parejas, de la situación etaria…

– Me refiero a tener tiempo para trabajar o para estar en política o en cualquier otra actividad que la mujer desee estar al igual que el varón.

– Eso también lo estamos solucionando porque, por ejemplo, ahora en cada actividad del Frente Amplio hay un lugar especial para los niños con un animador o animadora con materiales y juguetes. Estamos en vías de solucionar ese aspecto, y la verdad que ha dado buenos resultados.

6. ¿Qué le dejó la dictadura?

– Me dejó heridas muy grandes, como a todos. Me dejó ausencias de gente que conocí y de otra gente que no conocí pero que es como si la hubiese conocido. Me dejó convicciones de que se puede ser muy malvado, se puede perder la condición de persona, se puede ser un delincuente, un violador, un asesino, un secuestrador de niños en aras de defender a la patria. Eso me dejó, la convicción de que no estaba equivocada a pesar de ser muy joven, de que había personas que cultivaban el odio y lo hacían efectivo. Me dejó la convicción que tenemos que trabajar por un mundo mejor, siempre.

7. ¿Estuvo nuestra sociedad a la altura de su historia luego de la dictadura?

– No, no estuvimos a la altura, pero pasa que teníamos mucho miedo, habíamos sufrido mucho, desde el poder político nos metían más miedo, capaz que haciendo una lectura de la realidad que uno no la tenía y capaz que sabiendo que la amenaza de que podían volver a instaurar de nuevo la dictadura era real, pero no estuvimos a la altura.

8. 37 años después del retorno de la democracia, ¿cómo ve hoy a Uruguay en materia de derechos humanos?

– Hoy, a 37 años del retorno de la democracia la impunidad sigue presente. Los perpetradores, los responsables de haber realizado todas esas acciones que te dije contra los seres humanos siguen en su gran mayoría paseando por la calle. Hay 390 denunciados con los que no ha pasado nada. Se sigue manteniendo el silencio, no se hacen responsables de las atrocidades que hicieron, y hay más de 190 familias que aún preguntan dónde están sus queridos y queridas.

9. Todo el trayecto que ha recorrido en su vida la traen a este presente que nos informa que a fin de mes estará asumiendo la Intendencia de Salto, ¿es así?

– El 25 de noviembre, es así.

– ¿Con qué espíritu llega a tan alta distinción?

– Siento que asumiré como asumo todo lo que me parece que es importante, con seriedad y teniendo siempre presente que pertenezco a un partido político al que me debo. Tengo que hacer el esfuerzo de demostrar que ese partido político es algo creíble y que es por y para la gente. En ese sentido, me siento comprometida y consciente de que no me puedo equivocar. De todas formas, serán solo cinco días, tampoco será un mandato, pero soy consciente de la responsabilidad que ese momento significará.

10. En una frase, ¿cuál sería el pensamiento que hoy guía sus pasos?

– Serían varias frases que guían mis pasos. Que podamos, de alguna manera, revertir esta desigualdad que se está dando. Que podamos volver a vivir en la esperanza, en las oportunidades para la gran mayoría de la gente. Que podamos crear trabajo digno para que la gente no tenga que estar comiendo en las ollas. Y como mujer, pueda poner en agenda temas que naturalmente el varón, por ser varón, de repente no le da la importancia que nosotras sentimos que tienen.