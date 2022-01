Mayra Cánepa con varios proyectos para el presente año «El teatro para mí es mi refugio y trinchera»

La Licenciada en Bibliotecología, actriz y gestora cul­tural Mayra Cánepa se viene movilizando dentro de una agenda bastante abultada para el presente año, apostando al proyecto artístico colectivo «Septen­trión», que comenzara tímidamente el año pasado como un espacio cultural en un galpón con lo indis­pensable para funcionar y una dinámica bastante discontinuada debido a la pandemia.

«A fin de año decidimos que lo más conveniente de la sala del galpón y después surgió la posibilidad para empezar a trabajar a partir de febrero de este año en la Sociedad Italiana con otro formato más como pro­ductora.



Les diría que como espacio cultural cuenta con un equipo de gestión compuesto por Germán Lagos, Va­leria Postiglione y yo. Consiste es producir eventos, talleres y espectáculos,movimientos musicales. tea­trales o poéticos y talleres de diferentes especialida­des» – narró.

El comienzo está programado el lunes 8 de febrero con un programa cuya aspiración es que pueda de­sarrollarse durante todo el año.

Consultada por EL PUEBLO Mayra reveló que dentro de sus proyectos para el presente 2022 es la de en­carnar un personaje en una obra de teatro inglesa y ya se encuentra presto a reintegrarse a su trabajo en la universidad.

Cánepa sostiene que el teatro es su refugio y trinche­ra. «Creo que tiene que ver con un lugar de militancia artística, que se ha convertido a lo largo del tiempo en un lugar desde donde he podido manifestarme, sentir y decir lo que pienso con respecto a

nadas temas, ya sea a través de obras que me parece que tienen lugar por su contenido o o por algún otro motivo, Por ello es como un lugar de trinchera tam­bién porque es un espacio desde donde uno puede decir y hacer mucho» – sostuvo.

Con respecto a su trabajo en la universidad destacó que son dos licenciadas en Bibliotecología que se encargan de ingresar en una base de datos la infor­mación que que contienen los libros y los diferentes materiales que llegan a la biblioteca

Esa información que se ingresa en una base de datos luego forma parte del catálogo colectivo de la univer­sidad que se denomina BIUR donde luego los usua­rios a través de cualquier dispositivo con conexión a internet pueden consultar por autor tema o título los materiales que existen a la biblioteca.

Le preguntamos acerca de un libro que haya mar­cado profundamente y Mayra distinguió «La Mujer habitada» de Gioconda Belli. «Me pareció un libro su­mamente interesante» – razonó.

Dentro de sus grandes aspiraciones por cumplir es que exista un crecimiento en la dinámica cultural del departamento, «no solamente en lo que concierne a mi trabajo sino la responsabilidad compartida por muchos colegas y compañeros y compañeras que están en el ámbito cultural. Que nos pueda ir mucho mejor con Septentrión y que las experiencias apren­didas sirvan para brindar un mejor servicio y seguir creciendo sobre todas las cosas como grupo y

La actividad como productora concierne a una aspi­ración personal y grupal yo creo mucho en el trabajo en grupo y considero que es algo muy lindo. Somos un equipo de gente que estamos apostándolo todo, para que las cosas funcionen de verdad. En cuanto a su esencia, Mayra Cánepa dice que «no hay mucho misterio … soy bastante curiosa y me gus­ta investigar lo que me interesa … lo que no me gusta directamente no le presto atención …. creo ser

tante transparente

Me resulta difícil hablar de mí en estos términos de mí, pero pienso que muestro lo que hay».

SU RELACIÓN ESPECIAL CON EL TEATRO

Mayra Cánepa dice haber aprendido muchas cosas en base muchos golpes y también a fuerza de traba­jo intenso. «He vivido también algunos fracasos en el teatro, creo que me ha dado grandes lecciones de vida».

La gestora cultural espera que el público salteño esté dispuesto a responder y acompañar a todos los eventos culturales que se presentarán a lo largo del año, apoyando a su vez a las iniciativas locales, espa­cios, talleres y eventos.

«Quiero pedirle a mis compañeros y compañeras artistas que continúen luchando, que no decaigan. Creo firmemente que la pandemia nos ha servido para unirnos y no para competir, si bien siempre exis­tirá la competencia. La pandemia nos ha potenciado el puro crecimiento».