Mayonesa», el desafío constante de Charly Sosa

Fue él quien en el año 2000 le puso voz a una canción que llegó a cada rincón del mundo y que se transformó en la que más recaudó por derechos de autor en la historia del país suramericano.

Por ello, cuando habla de «Mayonesa» es contundente: «Es la llave que me ha abierto puertas. Es esa canción que todo artista desea tener».

Lo dice durante una entrevista con Efe en la que habla sobre su carrera, su vida en la ciudad estadounidense de Miami y en la que repasa cada recuerdo que le trae su éxito más renombrado, ese que le pone la vara «totalmente alta» y hace que cada nueva canción que saca se transforme en un desafío.

Fotografía cedida este viernes por el cantante Charly Sosa en la que se registró al artista durante la grabación de un video musical. EFE/Prensa Charly Sosa

DE MTV A ROSALÍA

«Mayonesa / Ella me bate como haciendo mayonesa / Todo lo que había tomado / se me subió pronto a la cabeza».

Así dice una de las partes más recordadas del himno bailable del grupo Chocolate que tiene en su ritmo, en la melodía, en la pegadiza letra y en su coreografía sus principales ingredientes.

Así dice la canción que, según recuerda Sosa, lideró por más de tres meses el ranking de MTV por encima de cantantes como Shakira o Ricky Martin y que hoy sigue estando en boca de algunos de los cantantes más reconocidos del mundo.

Recientemente la publicó en una historia de Instagram la española Rosalía al ser consultada acerca de si la conocía, mientras que, tiempo atrás y en la misma red social, la estadounidense Joan Báez apareció bailándola junto a su nieta.

También la recordó Marc Anthony el día que Sosa le pidió al manager del puertorriqueño para conocerlo, y en el momento del encuentro el cantante de «Vivir mi vida» le habló al uruguayo sobre el renombrado hit.

«Yo siempre le digo a todo el mundo que soy un tipo muy soñador, trabajo mucho para concretar mis sueños. Pero siendo el más soñador y el más optimista del grupo, ni siquiera me imaginé un 10 % de todo lo que ha dado», dice Sosa.

DE URUGUAY A MIAMI

Autor de canciones como la recientemente publicada «Se altera», el uruguayo está radicado desde hace tres años y medio en Miami (Estados Unidos), desde donde este año volvió a su país para llevar a cabo varios conciertos.

«Fue realmente increíble. Yo tenía un poquito de miedo porque dije: ‘Pasó tanto tiempo que cómo me irá a recibir el público, los medios de prensa y los colegas’. Hicimos shows en varias partes del Uruguay y fue realmente maravilloso», apunta.

Esta gira también lo llevó a Bolivia donde, además de cantar, participó en una publicidad de una universidad que lanzó la carrera de Ingeniería en Sonido.

Y luego de tantos años de viajes, una duda: ¿Sigue sintiendo lo mismo que al principio? Charly Sosa es tajante en su respuesta: «Sí, amo hacer shows».

A esto le agrega otro detalle que define como «maravilloso» y es que en ellos encuentra a jóvenes que rondan los 20 o 25 años, quienes tenían menos de 5 cuando él subió por primera vez a un escenario a cantar «Mayonesa», por lo que celebra haber conquistado a un público nuevo.

OTRA VEZ A ESPAÑA

Ahora, además de la gira que hará por Estados Unidos y de las canciones que piensa grabar con diferentes cantantes, Sosa planea volver a España, un país que le deja gratos recuerdos que resume con una anécdota.

«En España siempre se eligen las canciones del verano. Todos los artistas pujan por tener una canción del verano en España, porque eso también te catapulta para toda Europa», cuenta.

Y añade: «‘Mayonesa’ fue un año la canción del verano y al siguiente los DJ la votaron nuevamente (…) Es la única canción que fue dos años consecutivos la canción del verano en España».

Allí volverá en 2023 para llevar a cabo una gira por lugares como Madrid, Barcelona, Galicia y Mallorca, entre otros sitios.

Y hará que la gente vuelva a vibrar como lo hizo muchos años atrás con diferentes canciones, incluida esa que, a pedido de su público, llegó a tener que entonar en más de una ocasión en un mismo espectáculo.

«Mayonesa» es la que lo llevó por 27 países y la que lo lleva a estar «constantemente» metiéndose en «nuevos desafíos».

Santiago Carbone