Mauro Méndez: tendremosa un salteño con la celeste

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sigue sin divulgar la lista de jugadores reservados del exterior para las ventanas de Eliminatorias mundialistas, por decisión del cuerpo técnico de la selección que encabeza Marcelo Bielsa, pero se filtró la correspondiente a los choques con Colombia y Brasil en octubre y el programa Hora 25 de Radio Oriental la dio a conocer. Además de las ausencias de los históricos Luis Suárez y Edinson Cavani, que se repiten respecto al mes pasado y a las que se suma la de Sebastián Coates —reservado para los duelos con Chile y Ecuador, pero no citado—, también llama la atención que no esté Rodrigo Zalazar, de buen rendimiento en los amistosos ante Nicaragua y Cuba. Entre las novedades por ser nuevos en la lista sobresalen el zaguero Santiago Mouriño, del Zaragoza español a préstamo del Atlético de Madrid, el mediocampista Fabricio Díaz, recientemente transferido a Al-Gharafa de Catar, y el delantero Mauro Méndez, de Estudiantes de La Plata. Mouriño y Díaz fueron suplentes en el amistoso ante Cuba, pero no debutaron. En el caso de Mauro, salteño él-. El mismo que despuntó en Ferro Carril, para que en tiempo adolescente llegara la chance de emigrar. Allá se fue. Y ahora, la celeste en el horizonte. Nada menos.