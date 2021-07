Mauricio Arreseigor: se asiste a unas 15 personas en el servicio de acompañamiento telefónico y contención para personas mayores

«Intentamos que puedan esclarecer las cosas que están afectando sus vidas»

Desde hace aproximadamente dos meses, funciona un servicio telefónico de contención para adultos mayores que se encuentran en un estado de soledad agudizado por el aislamiento que impone la pandemia. EL PUEBLO dialogó con Mauricio Arreseigor (Lic. en Trabajo Social, con formación en Gerontología), uno de los referentes del proyecto, quien explicó en primer lugar que se trata de «una iniciativa local, un proyecto que no está en otros departamentos sino en Salto, y consiste en un servicio de acompañamiento telefónico y contención social para personas mayores que presentan múltiples riesgos sociales».



-¿Cómo surge esta iniciativa?

El punto de partida era básicamente que estábamos viviendo más de un año de pandemia, y había muchas personas mayores que se encontraban en un proceso de agudización de lo que es el aislamiento y la soledad. Es decir, en este proceso de pandemia se ha exhortado a las personas mayores a que salgan lo menos posible de sus casas. El asunto es que quedarse en casa tanto tiempo hace que uno vaya perdiendo también las redes vinculares que tiene, y cuando uno va quedando solo, va perdiendo el estímulo y la motivación de encontrarse con otros, lo que muchas veces hace que hasta se pierda la capacidad de «ser persona», justamente por no vincularse. Entonces empezamos a pensar en construir este servicio que es constituido por varias instituciones.

-Justamente, ¿de quién parte el proyecto y quiénes lo llevan a cabo?

Yo participo por el Instituto de las Personas Mayores, del MIDES, pero también está el Banco de Previsión Social, el Plan Ibirapitá, la Intendencia de Salto, Policía Comunitaria, y algunas facultades de la Universidad de la República. Somos cinco o seis técnicos que durante la semana nos dedicamos un tiempo a comunicarnos con personas que se han postulado…



-¿Personas que los han llamado para decir que necesitaban esta ayuda?

No siempre han sido las personas mayores las que se han postulado ellas mismas, sino a veces vecinos o familiares que han entendido la importancia de que esa persona pudiera tener un espacio de escucha.



-¿De cuántas personas estamos hablando?

En este tiempo hemos tenido muchas consultas, entre 25 y 30. No todas se encuadraban dentro de lo que era la propuesta, porque había personas que planteaban cosas muy puntuales. Estamos trabajando hoy con un número aproximado a 15 personas, que son con las que más o menos una vez a la semana o cada quince días nos comunicamos y establecemos un vínculo telefónico sistemático. Son llamadas extensas, porque conversamos sobre aspectos que son como nudos críticos de las personas. Intentamos que puedan esclarecer las cosas que están afectando en sus vidas.

-Como una terapia…



No, no es una terapia, siempre lo dejamos en claro. No es un espacio de terapia donde abordar conflictos, sino que más bien hacemos un acompañamiento de contención, de conversar sobre lo que es la rutina, e ir brindando herramientas sobre cómo ir modificando las decisiones que se toman en el día a día. Hay situaciones de personas mayores que previo a la pandemia ya estaban conviviendo solas o se sentían solas. Porque también puede pasar eso, la persona puede estar vinculada, puede tener nietos, familiares, gente que la visita, pero sentirse sola. La pandemia lo que hizo fue agravar un problema que ya existía. Entonces el denominador común que hemos tenido en este tiempo es personas que se sienten solas y que necesitan de alguien con quien conversar. Uno de los factores que más gratifica a quien se siente solo es el retomar el vínculo de ser escuchado y escuchar al otro. Capaz para nosotros es muy simple y es una necesidad que está cubierta en el día a día por los propios roles laborales y familiares, pero si uno pasa mucho tiempo solo, la escucha se vuelve una necesidad básica.

-Y seguramente se va gestando un vínculo fuerte entre ustedes y la persona que atienden…

Al comienzo uno va viendo qué nivel de confianza se genera con la persona, porque no nos conocemos. La primera comunicación es muy cuidadosa, la persona no se anima a contar todo de su vida, y en la tercer o cuarta instancia ya empieza a contar incluso cosas más oscuras de su vida, que todos las tenemos, pero que no nos animarnos a contar porque tiene que ver con la confianza con quien estoy hablando. En la tercer o cuarta entrevista se empieza a profundizar en algunos conflictos, algunos nudos no resueltos. Estamos hablando con personas de 70, 80 o más años, que tienen mucho vivido y tal vez mucho por vivir también. Entonces es bueno también la mirada retrospectiva; lo vivido y la actualidad, definen cómo voy a vivir lo que me queda. Por eso a veces el ir para atrás ayuda a encontrar sentido a la vida para lo que me queda por delante.



-¿Cómo debe hacer quien necesite de este servicio?

Doy mi número, 098 933 472. De lunes a viernes de 9 a 17 horas recepcionamos situaciones. Después somos nosotros quienes nos comunicamos. Así que el servicio también es gratuito, porque no es que la persona gasta en la llamada, nosotros la llamamos. Puede pasar que sea la familia la que vea la necesidad y no la persona sobre la que nosotros después vamos a intervenir, así que muchas veces el contacto nos llega no directamente de esa persona, claro que después que nos comunicamos vemos si hay voluntad de ella.



-Si continúa descendiendo la cantidad de contagios que se está dando, la pandemia pasará en pocos meses más, ¿ahí se cortaría este acompañamiento?

El sostenimiento telefónico se va a cortar dentro de dos meses más o menos, y ahí empiezan a actuar estudiantes de la Universidad , de Trabajo Social y de Psicología, que van a hacer acompañamiento presencial en el domicilio de estas personas, ya con una intervención cara a cara y más exhaustiva, por unos seis meses más.