Mattos en Brasil: «Uruguay no ha tomado la decisión de dejar de vacunar contra aftosa»

Estatus sanitario

El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos viajó hacia Brasil, donde en la mañana de este viernes 10, mantendrá una reunión de trabajo con su par del vecino país, la ministra del Ministerio Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), Tereza Cristina. Los mandatarios intercambiarán sobre aspectos claves entre ambos países a nivel productivo. Previamente y en este contexto, en la jornada de miércoles 8, se llevó a cabo en la sede de Farsul en Expointer, una reunión entre el Ministro Mattos, la cónsul General del Uruguay, Liliana Buonomo, la Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria y Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Silvana Covatti, el Secretario de Defensa Agropecuaria, Jose Guilherme Leal y la Superintendente Federal de Agricultura, Pecuaria y Abastecimento (MAPA) de Río Grande do Sul, Helena Pan Rugeri y los Directores de Servicios Ganaderos, Diego de Freitas y de Sanidad Animal, Martín Altuna.



Autoridades en Brasil

En esta instancia, y dado que el estado de Río Grande del Sur pasó desde este año a ser libre de aftosa sin vacunación, se acordó la necesidad de fortalecer la agenda entre Brasil y Uruguay en materia de colaboración técnica, entrenamiento conjunto, e intensificación de vigilancia de fronteras.

El ministro Mattos destacó que dicho estatus fue una meta definida en el plan hemisférico de erradicación de fiebre aftosa y que nuestro país, actualmente «observa la evolución». Subrayó que «Uruguay no ha tomado la decisión, ni técnica ni política, de dejar de vacunar».

En ese sentido, Mattos dijo que «las enfermedades no conocen fronteras» y que «la única garantía es a través del sistema de coordinación y equipos técnicos».

Para Uruguay «dejar de vacunar representa un riesgo grande para la economía y no vemos un beneficio claro», sin embargo el mandatario enfatizó que Uruguay «está para colaborar».

Posteriormente, el jerarca del MGAP junto al Director de los Servicios Ganaderos, Diego De Freitas y el Director de Sanidad Animal del MGAP, Martín Altuna, mantuvieron una reunión con integrantes de los servicios veterinarios del vecino país. Durante la charla se dialogó sobre continuar y reforzar conjuntamente el seguimiento epidemiológico de enfermedades, por lo que los técnicos uruguayos y brasileños, coinciden en que se deberá articular mucho más la vigilancia entre fronteras y predios.