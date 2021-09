Matías Suárez, el capitán de 20 años

Marcelo Suárez, es el actual Gerente Deportivo del club. Lo defendió durante años y supo ser campeón. Más allá de haber jugado en Arsenal, no hay dudas que Deportivo Artigas es el equipo del sentimiento. En tanto la herencia afectiva hacia Deportivo Artigas, no se discute. No por nada MATÍAS SUAREZ, hijo de Marcelo, es uno más en el plantel rojo.



El miércoles a la noche en el Parque Dickinson, MATÍAS FUE EL CAPITÁN de Deportivo Artigas, con solo 20 años. Habría que preguntarle a la historia, si alguna vez en Primera del club, un capitán sumando esa edad. Todo hace suponer que nunca.

En tanto, otra situación para el rescate: antes del partido ante Ceibal, exjugadores de Deportivo se acercaron al plantel que iría a afrontar el juego, como señal de respaldo.

Los jugadores actuales valoraron la actitud. El paso de los años, no borra lo que el fútbol en este caso, siente la ocurrencia de rescatar.