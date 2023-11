Matías Morales, desde ese gol en Nacional

«Voy con todo lo que puedo dar; soy así»

….y te has ganado más de una expulsión.

«Es el riesgo que a veces uno toma. Yo se como es esto».

-Nadie podrá dudar de tu búsqueda incondicional, en cada pelota dividida.

«Yo reconozco que soy un jugador temperamental y que a veces en el área contraria, puede estar en condiciones inferiores desde lo numérico, Generalmente en el área hay diferencia a favor de los que defienden»

-En el fútbol salteño, seguro que también comprobaste el sentido de la marca, que no pide ni da tregua.

«Sin dudas. El salteño es un fútbol donde la dureza se plantea. A veces es un fútbol de choque, pero yo también sé cómo ir».

-Otra vez, esa palabra: la de persistir.

«Voy con todo lo que puedo dar; soy así. Me trajeron a Nacional, no solo para hacer goles, sino para ser uno más de ese objetivo de ataque en general».

-De lo que no hay dudas: la evolución del equipo en la tabla.

«Solamente habría que repasar los números. Aunque esta es la que duele, porque te quedas para lo que resta o te tenes que ir».

-El presente de Nacional, ¿qué te gratifica o no?

«Siempre que puedo lo digo. O que me preguntan. Me han recibido de la mejor manera y me siento uno más. En Nacional me han ofrecido lo mejor desde lo humano también y siento entonces, que la respuesta no puede faltar».

-Después de Arsenal, la liguilla está ahí.

«Pero nada está definido. Cada partido para Nacional, tiene que ser una posibilidad de mejoramiento. Ser un equipo creíble. Eso no dejamos de querer»

**********

El primer año de MATÍAS MORALES en Nacional. El «Machu» (así le dicen), es de lo que no se doblegará en esos metros finales de la decisión, aunque la batalla parezca desigual. Una vez y otra vez, desde el dictado de esa 17 generosidad que no le falta. Y el gol que llama la puerta. Y es capaz….de entrar también.