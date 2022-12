Mateo Arizcorreta presentó su nuevo libro “¿Cómo hacerse pasar por un ser humano?

Recientemente el joven escritor salteño Mateo Arrizcorreta presentó su nuevo libro en el mercado 18 de Julio, así como también otros libros de su editorial Tajante.

Junto a Arizcorreta estuvieron presentes Joaquín Rodríguez Frau (también salteño , encargado del diseño de este libro y del resto del catálogo de Tajante y el escritor Miguel Méndez en carácter de moderador.

Arizcorreta, que ya había presentado en nuestra ciudad sus novelas “Alguien

controla los dados” y “¿No has oído hablar de Cardoso?”, también co-escrita, junto a Diego Ruiz, conversó sobre Mundo Terrícola y el proyecto editorial Tajante en general, cuyos libros estuvieron en la presentación de ¿Cómo hacerse pasar por un ser humano?

“Basado en el supuesto de que los extraterrestres viajan frecuentemente al PlanetaTierra para hacer turismo aventura, Mundo Terrícola funciona como un manual que explica preguntas acuciantes que se hacen los visitante:

¿Cómo hacer un correcto uso de la vestimenta?, ¿qué es eso de los cumpleaños?, ¿Cómo saber qué tipo de relación tengo con alguien?, ¿Cómo obtener un empleo?,

¿Qué hacer durante un desastre natural?, ¿Cómo saber si estoy en una orgía?, ¿Cómo responder a un duelo?, ¿Puedo gritarle un gol a mi ex equipo?, ¿Cómo distinguir una mascota de un animal salvaje?, ¿Qué cosas puedo embalsamar? “explicó el literato a EL PUEBLO.

Arizcorreta sostiene que el libro parte de la premisa de que nuestro planeta recibe constantemente la visita de extraterrestres que vienen a hacer turismo aventura. A los aliens les atrae la Tierra porque les parece un lugar encantadoramente atrasado, entonces se camuflan tomando un aspecto humano para inmiscuirse entre nosotros y vivir la experiencia de cerca.

“Nuestro libro es una guía práctica que les explica a los extraterrestres cómo funcionan las principales actividades terrícolas, desde cómo comportarse en un cumpleaños, a saber cómo obtener un empleo o entender qué tipo de relaciones humanas existen.

Para explicar cada una de esas actividades nos valemos de diagramas de flujo, tests, diagramas de Venn, cuadros de doble entrada y principalmente, de las ilustraciones de Tito Lagos.

Para lograr que todo eso funcione en los márgenes de un libro, fue clave el diseño integral de Joaquín Rodríguez Frau —ilustrador y diseñador salteño— que, a su vez, es quien ha creado todas las portadas de nuestra editorial desde 2015. Además, en la maquetación trabajó Álvaro Yañez que realizó una labor súper minuciosa.

Mateo vivió en Salto hasta sus dieciocho años, cuando se fue a la capital a continuar su formación.

Consultado sobre el marco inspirador de su obra, destacó que “El libro surge del interés y las ganas por seguir escribiendo junto a Diego Ruiz, con quien publicamos nuestra novela “¿No has oído hablar de Cardoso?” en 2015. Esa novela de aventuras con fuertes tintes humorísticos no solo fue nuestra primera publicación como escritores, sino que fue el libro con el que inauguramos Tajante, nuestro proyecto editorial.

Luego de ese libro conjunto yo publiqué “En solitario” la novela “Alguien controla los dados”, en 2019. Eventualmente, Diego se mudó a Hamburgo, Alemania y vive allí desde hace varios años. Si bien eso no ha impedido que sigamos con nuestra labor como editores, queríamos volver a hacer algo juntos como escritores. Entonces fuimos dándole forma a este libro en el que nos sacamos las ganas de aventurar explicaciones falsas en un formato enciclopédico y de trabajar con un genio de la ilustración como Tito.

Con respecto al tiempo que demandó el nuevo libro, el autor hizo énfasis en que “El trabajo se extendió durante unos cuatro años entre escritura, edición, corrección, definición gráfica y el entramado final de todos esos elementos junto a Joaquín.

Presentamos el libro en Montevideo junto a Leo Lagos, luego en Salto junto a Miguel Méndez y ahora el 20 de diciembre lo presentaremos con Andrés Olveira en la Feria Ideas del Parque Rodó, junto a otros dos libros de humor de Tajante —“Fabuloso”, de Martín Otheguy y “Cómo manejar el Metro de Montevideo”, de Marco Caltieri”.

PRESENTACIÓN EN SALTO

La presentación en Salto en el Mercado 18 de Julio fue muy especial, junto a amigos y familiares. Además, la realizó nuestro amigo Miguel Méndez, escritor salteño de libros en los que hemos trabajado mucho en Tajante como “Beckham nunca conoció Durazno y otras historias insólitas del fútbol uruguayo” y “El Quinquenio de los chicos”.

Estoy retomando la escritura de una novela que tenía abandonada. Después, como editor, en Tajante estamos trabajando en un ensayo sobre la historia del humor narrativo en Uruguay con Andrés Olveira. Por otro lado, en un nuevo proyecto editorial que comenzamos este año junto a Francisco Álvez Francese y Mariana González, que se llama Forastera, estamos trabajando en la traducción de una novela neozelandesa, traducida por la salteña Rosario Lázaro Igoa.

[Haciendo un balance del año, Mateo Arizcorreta apuntó a que Tajante fue un año de regular nuestra capacidades, esfuerzos y de permitirnos no hacer las cosas que no podemos hacer. Teníamos al menos otros dos libros en carpeta que finalmente no pudimos hacer, ya que es un proyecto que tanto Diego, Joaquín y yo hacemos en los márgenes que nos quedan de nuestras demás responsabilidades y, por tanto, no siempre contamos con todo el tiempo, voluntad o capital para llevarlo adelante. Tajante es un proyecto comercial en el sentido de que apuntamos a que sea rentable y profesional, pero al mismo tiempo es un proyecto familiar, por la relación que tenemos entre nosotros y por la forma en la que encaramos el trabajo con cada uno de los autores y personas que participan en la gestación y composición de cada libro.

Al mismo tiempo, 2022 fue un año de cristalizar un trabajo de mucho tiempo con un equipo genial en «Mundo Terrícola» y de lanzar “Fabuloso”, de Martín Otheguy, un escritor que nos gusta mucho. A su vez, los caminos de los libros son muy sinuosos y requieren tiempo, por lo que también ha sido un año de encontrarnos con nuevas lecturas de libros que publicamos en 2021, tales como el ya mencionado de Miguel Méndez, pero también los de Micaela Domínguez Prost y de Marco Caltieri, otros dos autores y amigos que queremos y admiramos mucho.

También ha sido un año de trabajar conjuntamente con otros proyectos editoriales uruguayos en ferias y demás actividades, que siempre nos nutren y nos permiten crecer de forma orgánica y colectiva.

Finalmente, en lo personal, también fue el comienzo de otra aventura editorial. Con la editorial Forastera apuntamos a trazar puentes con literaturas de otros lugares del mundo, mediante la traducción local de obras contemporáneas y clásicas. El primer paso fue “Divertimentos mecánicos” de la escritora y fotógrafa francesa Suzanne Doppelt, y estamos muy ansiosos por seguir publicando nuevos proyectos de otras latitudes” – cerró.