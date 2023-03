Mas de 70 vacunos murieron en Saucedo por pastorear sorgo

Hay eventos sanitarios que pueden surgir o presentarse a raíz de la sequía postergada por varios meses, el déficit hídrico y forrajero, sobre todo en algunas zonas donde realmente la falta de lluvias fue una constante desde la primavera en adelante. En este sentido, se presenta un alto riesgo de intoxicación por nitratos y nitritos, y ácido cianhídrico luego del consumo de sorgo, tras el rebrote que se ha generado luego de las lluvias concretadas en las últimas jornadas.

El Dr. Germán Álvarez en referencia a los elementos sanitarios a tener en cuenta, tras la posibilidad presente de generarse este tipo de acontecimientos, señaló que los primeros días luego de concretarse las lluvias son de un altísimo riesgo de intoxicación por ácido cianhídrico en los animales, por lo que no se recomienda el pastoreo en el sorgo. Agregó que lo ideal es no ingresar a pastorear animales «muy hambrientos», así mismo, la altura de la planta es muy importante, donde los efectos de intoxicación se reducen notoriamente en plantas mayores a los 50 cm de altura. Otra sugerencia por parte del profesional, es la de ir pastoreando con cantidades menores de animales, aumentando el volumen a medida que pasen los días y no se observen síntomas de ningún tipo de intoxicación en los vacunos.

Álvarez agregó que también puede existir intoxicación por nitratos y nitritos tras el consumo de sorgo y que en este caso, está asociado a la aplicación de Urea por parte de los productores en busca de aumentar la producción rápida de forraje, una mayor cantidad de fibras tras la escasez de «comida» en los campos. Para todos estos casos de intoxicaciones, existen diferentes tests donde seguramente la presencia del técnico de confianza de cada productor, podrá diagnosticar en tiempo y forma la eventualidad generada, mencionó.

Tal como lo muestra la foto, en la zona de Saucedo en Salto, un productor sufrió en las últimas horas, la pérdida de más de 70 animales por intoxicación tras pastorear un rebrote de sorgo, tras las lluvias concretadas en las últimas jornadas.