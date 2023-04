Más de 20 mil vacunos vendió Pantalla Uruguay en marzo

Con negocios siempre al contado y la financiación de Banco Itaú, Pantalla Uruguay cerró marzo con 20.723 vacunos vendidos, en sus ediciones 253 y 254.

En la última edición de este jueves y viernes pasado, las ventas alcanzaron el 85,75% de la oferta, unos 9.853 vacunos.

Integrantes del consorcio coincidieron que fue un remate muy satisfactorio, donde en la jornada del jueves la invernada se vendió con muy buena dinámica y agilidad, con una demanda sostenida a lo largo de las diferentes categorías y con valores al alza. El efecto de las lluvias tuvo una clara incidencia en el cambio de ánimo del comprador.

Así mismo, en la jornada del viernes con las filas de hembras, el remate se observó algo más enlentecido y trabajado sobre todo en los vientres preñados, mencionaron.

PROMEDIOS

Capones: US$ 61, corderos/as: US$ 35; borregos: US$ 43; borregas: US$ 59, borregas preñadas: US$ 61 ovejas: US$ 55; ovejas encarneradas: US$ 45, corderos: US$ 38, ovejas preñadas: US$ 62,5, corderas: US$ 41, terneros de menos de 140 kg.: US$ 2,58; terneros entre 140 y 180 kg.: US$ 2,45; terneros más de 180 kg.: US$ 2,36; terneros: US$ 2,46; novillos de 1 a 2 años: US$ 2,05; novillos de 2 a 3 años: US$ 1,97; novillos más de 3 años: US$ 1,90; vacas de invernada: US$ 1,52; terneras hasta 140 kg.: US$ 2,17; terneras más 140 kg.: US$ 2,07; terneras: US$ 2,13; terneros/as: US$ 2,17; vaquillonas 1 a 2 años: US$ 1,86; vaquillonas 2 a 3 años: US$ 1,72; vientres preñados PO: US$ 866, vacas preñadas: US$ 612; vaquillonas preñadas: US$ 700 y piezas de cría: US$ 347.