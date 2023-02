Más de 20.000 muertos en Turquía y Siria por los terremotos

Ankara, (EFE).- El número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan ya los 20.000, de los cuales 17.134 se contabilizan en Turquía y 3.317 en Siria. En ambos países hay más de 75.000 heridos.

En Turquía, más de 100.000 miembros de equipos de salvamento y del Ejército están movilizados para rescatar a los supervivientes, pero el tiempo invernal, el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos.

Una vez traspasado el límite de las 72 horas las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen.

Con todo, los rescatistas han continuado liberando en las últimas horas a personas de los escombros, incluidos cuatro menores que llevaban 84 horas sepultados.

En Siria el número de muertos por los terremotos en todo el país se eleva ya a 3.317 y el de heridos se sitúa en al menos 5.245, incluidas las áreas en manos de la oposición y las controladas por Damasco.

El primer convoy con ayuda humanitaria de la ONU llegó hoy a las áreas opositoras del noroeste de Siria a través del paso fronterizo de Bab al Hawa, que une la provincia siria de Idlib con Turquía, casi cuatro días después del seísmo inicial.

Rescatan a dos niños que llevaban 84 horas atrapados

Los equipos de rescate han liberado de los escombros a dos hermanos, de cinco y once años, que llevaban 84 horas atrapados entre las ruinas de un edificio en el sureste de Turquía.



Ambos menores han sido hospitalizados y se les están sometiendo a pruebas médicas, según informó el jueves la cadena NTV.



Los equipos de rescate de la provincia de Kahramanmaras escucharon primero voces y luego concentraron sus esfuerzos en el edificio derrumbado bajo el que estaban sepultados los hermanos.



En Hatay otras tres personas fueron rescatadas con vida tras 84 horas bajo los escombros, según informó la agencia de noticias estatal Anadolu.



Entre los salvados se encontraban dos menores, Mahir, un niño de doce años y Hilal, una niña de ocho, que sobrevivieron bajo los escombros más de 80 horas.



La madre estaba con ellos y se le oyó decir que primero liberaran a sus hijos. No hay noticias de si la madre ha sido rescatada o no.



El Parlamento de Turquía aprobó este jueves el estado de emergencia propuesto por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, que entró oficialmente en vigor en las diez provincias más afectadas por el terremoto .

El estado de emergencia, en vigor durante los próximos tres meses, se basa en la Constitución turca que permite decretarlo en caso de catástrofes naturales.



Durante el estado de emergencia, se pueden imponer a los ciudadanos obligaciones monetarias, patrimoniales y laborales, y se pueden limitar o suspender temporalmente los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.



Erdogan se refirió hoy a los casos de saqueo en las provincias golpeadas por el terremoto y adelantó que el Estado luchará contra ellos con el poder del estado de emergencia.



La declaración del estado de emergencia fue aprobada por la mayoría parlamentaria que tiene el gobernante partido islamista conservador AKP junto con su socio, el partido nacionalista MHP.