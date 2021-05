Más de 100 autos participaron en la caravana organizada por gimnasios, clubes y academias de danza y artes marciales

Nicolás Santos

En la pasada jornada se realizó en los 19 departamentos del país, una masiva movida organizada por sectores que nuclean a gimnasios, clubes deportivos, escuelas de danza y de artes marciales, entre otros, con el propósito de que se revean las medidas adoptadas por el gobierno en la lucha contra la pandemia, que ha impuesto un cierre de más de cinco meses, acarreando importantes perjuicios económicos y laborales.

EL PUEBLO dialogó con Nicolás Santos, coordinador departamental de la actividad, quien, resaltó el respaldo recibido por la población, participando de la convocatoria unos 100 automóviles y muchas motos en una caravana que recorrió la ciudad.



MASIVA CONCURRENCIA A NIVEL NACIONAL

La caravana de ayer se realizó en los 19 departamentos del país, aunque en realidad hubo 22 caravanas porque en Canelones se hicieron en otras ciudades, también, en varios balnearios. Viendo las repercusiones en el grupo de coordinadores de cada departamento, se nota que hubo un movimiento bastante masivo a nivel nacional; acá Salto no se quedó atrás, habiendo participado alrededor de 100 autos más unas cuantas motos, siendo bastante multitudinario, con un importante apoyo por parte de nuestros alumnos, las familias, que son los que están siendo, también, indirectamente afectados; los colegas de las academias de danza, de las academias de artes marciales, de las canchas de fútbol, habiendo unido también, las escuelitas de fútbol; clubes como la Asociación Cristiana, siendo en verdad para una organización de tres días una movida bastante importante.



EN TRES DÍAS ORGANIZAMOS LA MOVIDA

Esto se empezó a hablar el jueves, que se tomó como referencia una movida que hubo hace alrededor de tres semanas en Paysandú, y se decidió contactarnos con coordinadores de todos los departamentos, eligiéndose un delegado por cada ciudad participante, teniendo el honor de haber salido por la confianza de mis colegas, elegido para representar a Salto, y así salió esta movida a nivel nacional.

En Salto, rápidamente armamos un equipo con un coordinador por cada área, coordinadores que estuvieron en todo momento como Facundo Ers y Yamila Portugués, el vocero, Carlos González, se delegó en cada área uno por gimnasios, tocándole a Martín Beraza, uno por las canchas, que fue Fabricio López, una delegada por las escuelas de artes marciales que fue Geraldine Acuña, y una por las academias de danza que fue Andrea Espíndola.

Fue un fin de semana de bastante trabajo, en el cual estábamos muy cortos de tiempo, y sin embargo se logró recabar información que no la teníamos, haciéndose, en verdad, un muy buen trabajo gracias a todos.



MÁS DE MIL PERSONAS AFECTADAS EN SALTO

Hay más de mil personas afectadas en Salto, laboralmente hablando, por las medidas adoptadas por el gobierno. Estamos con números de las deudas que venimos generando en cada área, y la verdad que son números bastante más altos de los que se piensa, y si nos ponemos a analizar, de catorce meses que va la pandemia desde marzo del año pasado, ya vamos cinco meses y poco que estamos con las puertas cerradas, y la verdad que se hace muy cuesta arriba. Pagando alquileres, sin exoneraciones de nada, habiéndonos dado solamente una retribución de siete mil quinientos pesos ($7.500) durante tres meses, con una tremenda burocracia para poder cobrarlos, no conociendo a nadie que haya cobrado dicha suma; parece fácil porque no es casi nada de dinero pero, nadie la cobró. Ese fue el subsidio del gobierno. Encima que consideramos que es una tomada de pelo, con ese dinero que no se come ni durante una semana, con dificultades para cobrarlos.



SIN MOTIVOS LÓGICOS

Nunca tuvimos respuesta a la pregunta de por qué el cierre de estas áreas. Es una respuesta que la sabrá solamente el Presidente de la República. Esto es todo nuevo para todo el mundo; y si bien ha habido estudios, medidas que comenzaron a implementarse en Inglaterra, sin embargo, se fueron revirtiendo, y cosas que se dijeron al principio ya no son tales. Esas medidas comenzaron a tomarlas en Europa porque los gimnasios, por ejemplo, estaban en la franja donde había más contagios. Y luego, con el correr del tiempo, no existen pruebas de rebrotes en gimnasios. En Uruguay, por ejemplo, hubo uno solo en todo el país, desde marzo del 2020. Si bien han concurrido personas que han tenido Covid, gracias el estricto protocolo, porque son lugares en los que hay protocolos muy estrictos, de los más, diría yo, no hay conocimiento de brotes.

Por eso, también, nuestra indignación; sabemos de lugares que son propensos a contagios, y sin embargo están abiertos. Conocemos a personas que se han contagiado en esos lugares, pero, nuestros sectores continúan cerrados. Y ojo que no estamos en contra de que esos lugares estén cerrados, no; creemos que, nada debe estar cerrado, teniéndose todas las precauciones presentes. Pero, los trabajos, y uno que lo está viviendo en carne propia, consideramos que son esenciales para todos. Sin el trabajo no se come, no se pagan las cuentas, etc.



PASOS A SEGUIR

Tenemos información que ayer de mañana el Presidente de la República manifestó que, en unos días se tendrán novedades sobre nuestros sectores. Que se estaban manejando la inmediata apertura de los gimnasios, por ejemplo. Nos imaginamos que, con la movida a nivel nacional realizada en todos los departamentos, por lo menos pensará nuestra situación.

Otra de las cosas que también nos tenía bastante indignados era que, en las conferencias de prensa, en las últimas, ni siquiera se acordó de anunciarnos, no dando ningún tipo de explicación con la continuidad de las medidas. Ni siquiera un mensaje de tranquilidad. Bueno. Esperamos que se cambie la visión y la postura.