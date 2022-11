Más allá de lo que podamos informar, trabajar, tenemos que ser interpelados como seres humanos, como seres sociales

Lic.Adriana Miraballes- INMUJERES sobre el femidicio

Salto ha vivido en estas últimas horas un nuevo duelo debido a otro femicidio. Esta vez en barrio Calafí y la víctima fue Marlen de 68 años. Su victimario se suicidó, según consta en el primer informe oficial de Jefatura de Policía de Salto.

El hecho ha generado la reacción y la reflexión. En el caso de la Revuelta Subversiva , su manifestación en redes donde señala » En Salto hoy ( por el día en que ocurrió el femicidio) amanecimos con un femicidio más. Otra mujer asesinada. No queremos quedarnos con la sensación de una más que no va volver nunca. No queremos ser números y estadísticas. No queremos más muertas. Hay miles de detalles en nuestra cotidianidad que son violentos. Comencemos por no ser indiferentes. No queremos quedarnos con los datos, queremos dejar de ser indiferentes. Queremos un lugar para poder denunciar estas cosas y que no nos agarren de burla. Queremos una red para cuidarnos. Queremos que ninguna niña, niño o adolescente sufra abusos, y si ocurre queremos tener instituciones que cuiden, protejan. Vamos a seguir diciendo, JUSTICIA ES QUE NO PASE! Por Nazarena, por Olga, por Cristina,Por Nataly, por Tamara, por Tatiana, por Marlen.

En tanto EL PUEBLO pidió una reflexión desde la institucionalidad por parte de la referente de INMUJERES Lic. Adriana Miraballes .

Como ciudadana integrante de una sociedad, el sentimiento es de dolor. Y desde el punto de vista técnico, esta situación social que estamos viviendo, nos obliga a pensar y repensar cual es la lógica, cual es el sustrato que hay detrás de esta violencia.

Nos obliga a problematizar sobre estas lógicas, lo que nos puede ayudar a una desconstrucción cultural. Un aspecto fundamental en este aspecto de desconstrucción cultural es entender sobre la génesis de la masculinidad.

La violencia viene naturalizada por el modelo social y cultural en que son socializados los varones, no solo en relación a la expresión de género, sino debemos pensar la masculinidad o las masculinidades, como bien nos ha enseñado la perspectiva de género, los estudios de género, entender ese carácter cultural. La forma en que son socializados los varones deviene de una construcción cultural.

Esto quiere decir que somos como somos, porque aprendemos a ser así. Y como es una construcción cultural puede ser modificado, la cultura puede ser modificada.

Hay que pensar la masculinidad como un dispositivo de poder, como un ordenamiento que va a determinar una serie de jerarquías que en la práctica genera desigualdades y que perpetúa las violencias.

Entonces hay un formato de masculinidad en el cual estamos insertos e insertas, el patriarcado en el cual habitamos y hemos sido formados todos y todas. Por eso el abordaje de la masculinidad no es un abordaje que deba hacerse exclusivamente desde el varón, porque la masculinidad nos atraviesa a todos y todas como cultura. Entonces ese mandato de masculinidad hegemónica es el que tiene que caer. Pero junto con eso tiene que caer también la expectativa, lo que como sociedad esperamos de una persona por el solo hecho de ser varón.

Acá hay una responsabilidad de todos y todas como personas, como ciudadanos, como seres sociales que somos y que vivimos en una sociedad. Tenemos que interpelar nuestras prácticas cotidianas, en el día a día, porque estamos reproduciendo tanto varones como mujeres estos mandatos que lo que hacen es reproducir las asimetrías de poder que van colocando a la mujer en una situación de desigualdad frente al varón. Esto cosifica a la mujer y una cosa no tiene valor, entonces por ahí viene el trasfondo de la violencia.

Más allá de lo que podamos informar, trabajar, tenemos que ser interpelados como seres humanos, como seres sociales. Esto es una problemática de carácter social que nos involucra a todos y a todas.