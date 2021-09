Martín, el hijo del «Bocha» Satriano

El Inter de Milán dio a conocer la lista de buena fe para la fase de grupos de la Champions League, con la novedad que no está entre los elegidos el juvenil delantero uruguayo Martín Satriano. El ex Nacional de 20 años, que jugó 13’ en el primer duelo del Calcio ante Génova, debutando en primera división con el conjunto italiano, no fue inscripto por Simone Inzaghi para ser tenido en cuenta en el torneo clubista. Martín Satriano es hijo de Gerardo «Bocha» Satriano, que en nuestro medio fue DT en Ferro Carril y River Plate, más Con Los Mismos Colores de Bella Unión y selecciones en el Litoral. El que si aparece entre los elegidos es el volante Matías Vecino, figura en Uruguay en el duelo ante Perú en Lima que terminó en igualdad en un tanto por bando. Inter forma parte del grupo «D», junto al Real Madrid, de Federico Valverde, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol. Su debut será el 15 de septiembre, en San Siro, ante los meregues de Ancelotti.