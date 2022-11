Martín Barreto: elrelator que será DT

La semana pasada desde EL PUEBLO, el apunte en torno a quienes se transformarán en los nuevos Directores Técnicos de Liga de las Colonias Agrarias, con la mira puesta en el Torneo del Interior, temporada 2023. Ahora, desde la propia comarca agraria, una manera de ratificar. En el caso de los mayores, la Dirección Técnica de PABLO MARTÍN BARRETO, actualmente uno de los relatores de fútbol de mayor jerarquía en el interior del país e integrante del equipo deportivo de Radio Arapey, con no pocos pasajes en las emisiones de Tenfield.Si de Juveniles se trata, ÁNGELO «Poroto» MARTÍNEZ, a quien no le falta caudal de experiencia en el manejo de equipos adolescentes. Para Martín y Ángelo, la ocasión está a la medida del querer. De eso, no habría que dudar. En tanto, aptitudes en ambos, no son las que faltan.