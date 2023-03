Marta J. García comenta el artículo “Tres poetas de un 9 de enero”

Herrera y Reissig – Salvador Puig – Enrique Estrázulas

A comienzos de este año, si mal no recordamos un domingo, publicamos una nota en la que hacíamos referencia a tres poetas uruguayos casualmente nacidos un 9 de enero, aunque de diferentes años. Ese artículo ameritó que Marta J. García, también poeta y fiel lectora de EL PUEBLO, enviara a nuestra Redacción una carta con sus propios comentarios sobre el mismo. Con el agradecimiento del caso, aquí transcribimos sus pasajes medulares:

“Al leer su poesía, nos damos cuenta, que no son de la misma época. Evoluciona el lenguaje y la forma de expresarse. Los tres del siglo XX pero distintos en su forma de armar los versos.

Los versos de Herrera y Reissig, nos muestran una época, nos envuelve en un paisaje lejano descripto poéticamente, muy distinta la forma, de cómo lo hubieran hecho los otros dos. Eso, porque evoluciona el idioma y el decir.

En cambio, Salvador Puig y Enrique Estrázulas, mucho más cercanos en el tiempo, se expresan de otra forma, llegando a la poesía más moderna, que en muchos casos, se expresa más con ritmo que con rima.

En el caso de Puig, su decir es hermoso, sus metáforas: “y la ventana entró pintando lunas azules en mi cuarto”…

Es hermoso! Sin tener una métrica de soneto. Es una muestra más de la evolución de la poesía.

En cuanto a Estrázulas, no me animaría a mostrarle ni una línea de mis versos. Era completo por su preparación, y su esencia poética. Por ser un hombre conocido en el mundo, aparte de escritor poeta, representante diplomático, etc. que se anima a mostrar sus sentimientos amorosos en una poesía. Verdaderos o no, los muestra. Es un problema de muchos o muchas poetas que tendían versos de ese tipo y no los muestran.

En los dos últimos, se nota la evolución de la poesía, la forma de armar los versos.

Si escribieran sobre la escena que nos describe Herrera y Reissig, sería completamente distinta, expresando lo mismo, porque son épocas distintas y el lenguaje va cambiando en el tiempo.

En cuanto, al encuentro de escritores olvidados, ¡si los habrá! Gracias por sacarlos del olvido…”

Marta J. García