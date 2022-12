Maroñas se prepara para los clásicos del 6 de enero

Turf

La comisión de carreras recibió las preinscripciones para los cuatro clásicos de grupo, elaboró los puntajes y quedaron definidos los listados de cara al próximo 6 de enero en el Hipódromo de Maroñas.

En una semana serán definitivos, pero ya sabemos quiénes son en cada clásico los 16 que por puntaje tienen una gatera asegurada en caso de ratificar la inscripción.

En el Ramírez son 21 los preinscriptos, el de máximo puntaje es el ganador del 2022, Prelude Rye. Lo siguen dos visitantes, los brasileños Kopenaghen y El Cosechero. Este último viene de ganar el Bento Goncalves en Cristal, el primero de ellos tiene siete clásicos en su haber en su país. Halo Fever y el crack Residerado son los de mayor puntaje entre los tres años. Join Battle, Mapa Mundi, Nathan, Roundofapplause, Don Musa, El Curato, Her Majesty, Valor Futuro, Quentin Tarantino, El Mano Blanca y Topo Do Sul completan los 16. Little Stuart, Quixote, el argentino Fanta City, Smart Leo y Jogo Rapido aguardan una gatera.

En el otro grupo 1, el Ciudad de Montevideo – Presidente Jorge Batlle, son 26 las preinscriptas. La carrera tiene a la brasileña Queen Of Clubs como lider del ranking. Llega con nueve clásicos ganados y además un reciente puesto de escolta en el Bento Goncalves. Desde Argentina Roberto Pellegata anotó a La Validada una ganadora de seis incluído un G1 en Palermo.

Bella Gloria desde Brasil y otras tres yeguas desde Argentina como son Paliza Salvaje, Emerit Craf y Kume figuran pre insciptas y con puntaje suficiente.

De las locales destacan la crack generacional Dog Bride y la clásica Queen Leca, la múltiple ganadora jerárquica Pacholli y la vencedora de esta prueba Pepper Mill.

En la milla del Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G3) hay 24 pre inscriptos. Una yegua líder el ranking, se trata de Warm Punch. Sub Manner, Don Savater, Karmanguia, Quillan, Tonibilly, Mango Jangle, Apache Cat, Happy Ending, Her Majesty, Gaucho, Enagenado, Mourinho, Miterrand, Saltando Charcos y Superior Ave completan los primeros 16 del listado. En esta carrera está el gran ausente del mitin, Justice Cat no podrá defender su título ya que está variando suave y no llega a esta carrera.

En el Gran Premio Maroñas (G3) la lider es como no podía ser de otra forma Girona Fever. Con 7225 puntos es la que suma más puntos de todas las carreras, en esta puntualmente tiene casi cuatro veces más puntos que el que la sigue, Sobrando. Voo De Icaro, Compadrito VF, Sinai Thunder, Neeko, Tomsk, Socrates, Grand Louis, Palgio, Zabino, Bang Bang Boom, Jumpingboard, Nardone, Trueno y Maravilla Van completan los 16.