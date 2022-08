Mario Goldmann vuelve a la tevé con un programa en Cable Visión Uruguay

Luego de 30 años El conductor radial Mario Goldmann vuelve a la tevé:”Esta vez lo lo hacemos en canal 4 de Cable Visión Uruguay” – remarcó el profesional

“Allá por los 90 hacíamos un programa, que sin saber marcaría a esa generación, cuando era difícil ver los video clips de las canciones que escuchábamos en la radio; allí surge la idea de hacer un programa de TV que surge a raíz del cierre de un ciclo de un programa llamado D´MENTE es que Nacie Video Top, al Mando de Oscar Amaral a quien le tengo que agradecer muchísimo sin duda, el equipo estaba conformado por Oscar Producción, Valeria secretaria, Enrique Monzón Cámara, Milton Irache Musicalización y yo en la Conducción” – rememoró.

Desde noviembre de 1998 Goldmann se ha capacitado en cada oportunidad en los distintos ámbitos de la locución. A lo largo de estos años le ha puesto la voz a grandes marcas a nivel nacional.

El locutor y empresario Mario Goldmann hace unos años dio a conocer su emprendimiento radial con su web propia de locución.

La radio online surge a raíz del programa que realizó desde 2009 llamado con el mismo nombre tal es así que uno de los separadores de la radio doce Música de Más el programa que se hizo radio. Cabe destacar que Goldmann también se ha sumado a proyectos vinculados a la docencia, en este caso la locución.

Como lo expresa a lo largo de otras entrevistas, logró en esta etapa de su vida logra concretar una de las mayores aspiraciones de su vida profesional que es contar con su propio espacio web, en el que sin dudas fue incluyendo varias propuestas tanto de relieve local como internacional, sacando partido de la amplia gama de posibilidades que brinda internet.





Volviendo a la nueva etapa televisiva que parece ser prometedora, Mario Goldmann sostiene: “Por aquellos tiempos no existían redes sociales y los celulares “eran aparatitos nuevos y raros … las dos maneras de comunicarse los televidentes eran; teléfono fijo o cartas, ahí enviaban los saludos o votaban para saber cual iba a ser el tema de esa temporada, tenemos muchos recuerdos de ver las urnas repletas de cartas, cada día se leían y se hacían las listas de canciones que conformarían el próximo programa, era una cosa de locos confeccionar «La Torta» como se le decía a la lista de programa, se pasaban horas de producción por que todo se hacia a pulmón, lejos de las nuevas tecnologías que ya nos permiten sobreimprimir un logo o un comercial, hoy todo se hace muy muy fácil, hoy mucha gente recuerda a VIDEO TOP y nos lo hace saber y la verdad que se siente muy bueno que la gente tenga buenos recuerdos de aquellas viejas épocas”.

NUEVO DESAFÍO DE MARIO GOLDMANN:TREINTA AÑOS DESPUÉS VUELVE A LA TEVÉ, ESTA VEZ A CABLE VISIÓN URUGUAY

“Pasaron 30 años de aquel programa y un dia se contactaron con nosotros desde la dirección de Canal 4 de Cable Visión Uruguay y la verdad que nos sorprendió, palabra va palabra viene, nos pusimos a analizar el regreso, pero claro hoy ya muchos estaban dedicados a otras tareas, me contacto con cada uno de los ex integrantes del programa y les cuento las buenas nuevas, les pido su autorización para poder realizar el programa a lo que todos acceden, de ahí en más sin dudas de que esto no se puede hacer sólo, por suerte cuento con un amigo de fierro Miguel Moreira que encantado recurre al si en lo que se refiere a la producción y de ahí en más se pone en marcha este nuevo desafío.

Por suerte que en el tema Musical estamos muy empapados, ya que por años nos hemos dedicado a la música ya sea en programas de radio o tv, así que tomamos las riendas de este proyecto y lo decidimos sacar adelante, ya tenemos día y hora del programa en breve comenzará a salir en le canal y obviamente en las redes sociales que hoy juegan un papel importante, además de poder verlo en la pantalla de canal 4 se podrá ver por Vera Tv así buscan Canal 4 Salto y listo.”

– ¿Cómo vive la previa luego de haber estado tanto tiempo alejado de la pantalla chica?

– “Es un tremendo compromiso por que la ultima vez que hicimos este programa eramos unos adolescentes jaja hoy ya con el peso de los años volvemos y le vamos a poner todo lo de siempre por que les puedo asegurar de que la cuota de humor que nos ha acompañado siempre, .. va a estar.

Así que muy pronto los esperamos en Canal 4 de Cablevisión Uruguay y Vera TV.

Vuelve un clásico, vuelve VIDEO TOP con el mismo conductor, así que los esperamos”.

-¿Cómo vive su presente laboral, al sumar nuevos proyectos a su carrera radial, sumada hoy a la televisiva ?

-”Hoy me dedico a la locución comercial casi en un 90 % ya que el resto me divido en conducción de programas de radio (ahora también de tv) y conducción de eventos

Tendremos obviamente muchos vídeos musicales, pero además vamos, a recorrer los lugares donde estén los artistas que, lleguen a la ciudad y vamos a conocer la otra faceta de los artistas locales que hay muchos, y se van a sumar regalos escuché a medias en una reunión de la producción… shhito no digan que les conté”.