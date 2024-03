Mario Furtado negó que se vaya a regularizar asentamiento en Costanera Sur

Reclamo de vecinos Arenitas y V. Maguey

En las últimas horas vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey elevaron a las autoridades de la Intendencia su inquietud por lo que entienden es la conformación de un nuevo asentamiento , en esta oportunidad en la zona costera , lo que se estaría regularizando por parte de la comuna.

Según indican en el comunicado , la presencia de personas ajenas al barrio generan cierto grado de inseguridad , en una zona que hasta el momento mantenía un buen standard en este sentido.

EL PUEBLO consultó al Director de Servicios Públicos Mario Furtado quién explicó la situación aclarando que no se estará regularizando ningún asentamiento sino que se hará una intervención en el espacio donde se ubican viviendas de pescadores desde hace 30 años, para lograr una mejor conviviencia.

«Queremos hacerle llegar la preocupación ciudadana de ver el crecimiento de un nuevo asentamiento costero y la no actuación de la Intendencia de Salto en defensa de los intereses de todos los salteños y el departamento tal cual lo indica la Constitución de la República

Notas de la prensa local indican que la Intendencia de Salto está en vías de regularizar los asentamientos existentes en la zona costera del Rio Uruguay , frente al barrio Arenitas Blancas.

Llama la atención tal medida debido a que el Intendente Dr. Andrés Lima había manifestado que levantaría todos los asentamientos costeros de la zona Norte haciendo lo mismo con los de la zona costera Sur luego de pasar los efectos de la última inundación del Río Uruguay » señala parte de la carta reclamante.

«……Es sabido por todos, que las actividades que en estos asentamientos se desarrollan no son solamente de pesca . Basta detenerse y observar el movimiento para comprobarlo, incluso a la vista de todos, existen pizarrones que publicitan la venta de vino, fernet etc. y seguramente no sean comercios con aportes sociales entre otras cosas» indica en otro párrafo.

También denuncia que » es frecuente ver caminar personas ajenas al barrio en clara actitud de inspeccionar casas vacías, horarios, presencia de perros, alarmas etc. y “marcar” las viviendas. Aquí todos nos conocemos y sabemos que estas personas no son del barrio.»

En otra parte se refiere a las irregularidades de conexión.”…la llegada clandestina de luz a estas viviendas mediante cableado sacado directamente de los cables de alto voltaje que lo pasan x debajo del pavimento, hecho denunciado y que todos conocen incluyendo autoridades de la Intendencia de Salto, donde se ha denunciado este delito….»

En definitiva los vecinos solicitan como medida urgente impedir nuevas ocupaciones y eliminación del asentamiento en formación.

Intervención y retiro

En primer lugar el Director de Servicios Públicos negó que la Intendencia fuera a regularizar algún asentamiento.

«Quiero dejar en claro que no vamos a regularizar ni formalizar ningún asentamiento, no quiero que se quede con la idea que fuimos a autorizar un asentamiento o de alguna manera legalizarlo»

Furtado dio la versión de su actuación señalando que » como hay gente que se agregó en un lugar donde viven pescadores desde hace 30 años, fuimos a solicitarles que denuncien cuando se instalan personas que no son del lugar.»

«Encontramos con que era una persona la que se había ubicado allí al haber sido desalojada de otro lado, pero dejaba una mala imagen porque acopiaba mugre y cosas en el frente, por lo que fuimos y en buenos términos le pedimos que retirara las cosas.»

Agregó que puntualmente fue eso lo que se hizo a la vez que desde su área se comprometió a mejorar la zona con limpieza para dar una buena imagen a los vecinos de Arenitas Blancas.

Son unos 15 pescadores los que hace unos 30 años están allí, «luego otros hicieron ranchos de fin de semana y se descontroló un poco. Pero en el afán de buscar una solución y evitar desalojos fuimos con ese criterio. Nadie quiere retirar las familias de los pescadores que viven allí pero tenemos que evitar que se agreguen personas.»

«Les hicimos entender que los vecinos estaban molestos porque además se acopia basura, se tiene caballos, carros, venden leña y creo que hasta un almacén habían puesto. Así que fuimos para tratar de corregir todo eso.»

Dijo que ante su pedido encontró buena voluntad de los pescadores.

Furtado realizó esta gestión junto a Elbio Machado que hasta ese momento era el Director de Obras.