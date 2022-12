Mario De Los Santos lidera reclamos, equipo de gestión no lo reconoce como representante de los usuarios

Reclamos a servicios del Hospital Regional Salto

En la mañana del lunes pasado, usuarios del Hospital Regional Salto se reunieron a las afueras del centro para recepcionar reclamos como lo vienen haciendo desde hace algún tiempo, mediante Mario De Los Santos, quien asegura que hay falta de medicamentos, un mal servicio de ambulancias, horas de espera en urgencias, entre otros aspectos .

Por otra parte se reunieron firmas de usuarios y se elevó una carta a ASSE central solicitando se tomen en cuenta los reclamos y pedido de soluciones a las situaciones demandadas.

Según informó a EL PUEBLO Mario De Los Santos, desde la Dirección Departamental de Salud se les confirmó el recibo de la carta y que se los tendrá informados.

Por su parte desde la dirección de gestión del Hospital , se sostiene que se está en permanente reunión con quien oficialmente representa a los usuarios y será de la forma que el equipo de gestión se seguirá manejando.

«Nuestros primeros pasos en reclamo por algunas situaciones que se dan en el hospital fue con una recolección de firmas para presentar una nota a nivel nacional de usuarios de ASSE. En la reunión de este lunes conversamos con la gente que nos contaron diferentes problemas que tienen , incluso una señora llorando nos contaba que era una vergüenza que tras dos años de intentar operarse aún no hay médico para poder operarla» dijo a EL PUEBLO Mario De Los Santos.

Según De Los Santos otros reclamos son por la falta de medicamentos en farmacia. «Otra señora también nos contó que pagó 140 pesos de pasaje de ómnibus porque viene de afuera, y cuando fue a buscar los medicamentos resulta que no había, por lo que tiene que volver a pagar un pasaje para volver a la farmacia y saber si el medicamento llegó.»

Si hay crisis en el Hospital que los directores lo digan.

Otros reclamos tienen que ver con emergencia » con 8 a 10 horas de espera, a veces hasta 16, y lo que nosotros queremos con esto es reivindicarnos y que los directores del Hospital Regional Salto si hay crisis lo digan, porque los usuarios estamos dispuestos a estar en primera línea para hablar con el Ministro de Salud Pública o en hablar con la Directora Departamental de Salud Dra.Rosa Blanco para buscar una solución al tema» afirmó De Los Santos.

Agregó que son muchas las denuncias que reciben y que la gente valora que «tienen una voz para acercarse, firmar y poder reclamar una mejora en el servicio.»

Otra situación que denuncian los usuarios es que muchas veces la demora para la consulta es de varios meses «y cuando llega el día de atención el médico se fue de licencia o simplemente se retiró del hospital y no hay un cartel en la puerta que diga que se suspendió la consulta.»

Hay problemas también con el servicio de ambulancias, afirma De Los Santos, » porque a veces llega con dos horas de atraso o no llega.”

Aclaró que » Lucía Minutti ha dicho que este reclamo es político y nosotros decimos que no , incluso yo integro la Comisión Departamental del Partido Nacional de Salto y encabezo la lista 2880 del Partido Nacional y también soy convencional , a mí que me sumaría políticamente estar en contra de una coalición que está liderando el Hospital Salto. A mí me parece que a veces las defensas son sin argumentos. «

De Los Santos asegura que su participación en estos reclamos es como usuario ya que su padre se atienden en el nosocomio local,» el se dializa porque es paciente crónico y hemos denunciado al hospital porque la ambulancia llegaba tarde, otra vez lo dejaron caer porque no colocaron bien la silla de ruedas, denunciamos eso pero en ninguna oportunidad nos llamaron. El servicio mejoraba alguna semanas pero después volvían los problemas porque no lo llevaban, e incluso en alguna oportunidad hicimos la denuncia policial, y ahí aparece la ambulancia.»

«Si los Directores tienen que anunciar que hay crisis en el hospital que lo digan, porque sabemos que están pasando reiteradas veces las fallas de atención, en una ocasión la ambulancia demoró dos horas en llevar los pacientes a diálisis porque el chofer paró en una agencia de cobranza.”

En relación a cómo continuará con los reclamos, De Los Santos informó que el Diputado Álvaro Lima presentará al Parlamento un pedido de informes » y también una Diputada de Canelones que en la misma línea comenzará a trabajar interiorizarse del tema. Además me llamó Natalia Pereira, Directora de Usuarios de ASSE a nivel nacional que también se puso a las órdenes para tratar de solucionar este tema»

LA RESPUESTA DE

LA DIRECCION DEL HOSPITAL

EL PUEBLO consultó también al equipo de Dirección del Hospital sobre estas denuncias. En este caso el Dr. Carlos Rattín dijo en primer lugar que el Movimiento de Usuarios tiene un responsable formalizado y autorizado por ASSE que es Julio Caballero, » que es con quien nosotros nos reunimos y también se reúne la DIGESA. A este señor ( Mario de Los Santos) no lo conozco, nunca pasó por la dirección a plantear ningún tipo de necesidades. La única información que tenemos es a través de la prensa. Se ubica en la vereda con un parlante hablando sobre todo de las necesidades y mejoras que tendría que tener el hospital, con una convocatoria reducida, realmente no nos preocupa mayormente. Pero estamos a las órdenes por si él quiere formalmente preocuparse por la atención del usuario.»

«Con respecto a los medicamentos debemos decir que hay todo y se ha duplicado el monto para la compra. Eventualmente a veces falta alguno porque se agotan o demora la entrega. Tal es así que los usuarios ya tienen encomendado que si van por farmacia y no pueden recibir la medicación, tienen que dirigirse directamente a la Dirección.»

En relación a la demora en emergencia Ratín recordó que ésta funciona con el sistema de triage por lo tanto no se atiende por orden de llegada sino de emergencia. «De los pacientes que consultan en emergencia casi el 70% no clasifica para consulta de emergencia.»

Señaló que si bien en emergencia hay turnos con 2 y 3 médicos también está la limitante de la cantidad de boxes y la evolución de los pacientes.

En relación a la flota de ambulancias, Rattín sostiene que es añosa, » ASSE ya está en conocimiento de esto y estamos esperando el recambio y reparación de algunas»

Dijo además que debido a la cantidad de usuarios que tiene actualmente el hospital, que suman 82 mil, hay una leve sobrecarga y las algunas especialidades no se cuenta con especialistas por el poco recurso humano radicado en el norte.

«Siempre hay mucho para hacer pero venimos solucionado una serie de inconvenientes que venían de hace años sin mantenimiento correcto y el vínculo con las quejas formales nos llegan con el señor Caballero con quien nos reunimos cada 15 o 20 días. Además decimos a los usuarios que recurran a la Dirección ante cualquier problema. Por redes sociales no nos podemos guiar y menos por personas que no son legítimamente representadas por los usuarios, se arroban de eso pero nosotros vamos a seguir manejándonos por lo orgánico que es la comisión reconocida por ASSE»