Mario de los Santos está en Montevideo “porque están dadas todas las condiciones para votarlo”, el plazo vence el 25

Ex obreros de Salto Grande y el proyecto de ley para resarcimiento económico

En pocos días, concretamente el 25, vence el plazo para que el Gobierno resuelva si paga o no lo que desde hace 40 años vienen reclamando los ex obreros de Salto Grande. No está de más recordar que se trata de haberes que ya fueron abonados a los trabajadores de otras nacionalidades que participaron en la construcción de la represa hidroeléctrica, pero no así a los uruguayos. Es por eso que entienden que se trata de una deuda que, por justicia, el Estado Uruguayo debe pagar.

En la jornada de ayer lunes, el representante legal de los ex obreros, Mario de los Santos, llegó a Montevideo y está dispuesto a permanecer allí en la capital hasta el miércoles 25 si es necesario, a la espera de una respuesta favorable. Sobre todo, para seguir de cerca los siguientes pasos de este largo proceso, en el que entiende que “ahora están dadas las condiciones” para que haya un feliz desenlace.

Precisamente ayer, De los Santos envió a EL PUEBLO una breve nota en la que se dirige en especial a los “Queridos ex obreros que construyeron la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande”, pero cuyo cometido es brindar información sobre el tema a la población en general. Esta es la nota:

Hoy nos tocó venir a la capital del país (Presidencia de la República) donde queremos ser escuchados y valorados. en lo largo del camino recorrido presentamos en tiempo y forma todo: la gestión en el Poder Legislativo para que la minuta de comunicación votada 86 en 86 (Cámara de Representantes) unánimemente con el siguiente texto: se solicita al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande.

Eso pasó en diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023 fuimos a una reunión oficial con el Ministro de Trabajo donde nos llevamos tareas y en 15 días le enviamos todo por correo electrónico. Seguimos el proceso en una reunión mantenida con el Secretario de Presidencia (Dr. Álvaro Delgado) donde ordenó pasar al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y BPS la gestión del caso a caso (viudas e hijos).

Después de un tiempo volvimos a tener conversación con el ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se nos comunica que se elaboró un borrador del proyecto escrito por el subsecretario pero nunca se nos dio el texto para verlo y conocer su contenido.

Dejamos pasar más de tres meses y hoy volvemos a Torre Ejecutiva a solicitar al Presidente de la República que cumpla con uno de los poderes del Estado y envíe el proyecto de ley porque están dadas todas las condiciones para votarlo. El plazo es 5 de octubre, así lo marca nuestra Constitución de la República.

Venimos en esta fecha y nos quedaremos hasta el 25 de octubre si es necesario para que el proyecto de ley sea enviado al Parlamento. Hoy pongo el máximo esfuerzo y compromiso en esta causa justa,, la cual se me encomendó y lo que pase de acá en adelante será responsabilidad del Poder Ejecutivo representado en el Presidente.