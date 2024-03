María Stefania Menoni de Paula: “Creo que uno de mis mayores sueños o anhelos, es poder vivir del teatro y de la danza”

Lic. en Trabajo Social, Bailarina, Prof. de Danzas, Actriz de Teatro

Hace algunos días, en una conversación mantenida con el profesor Ricardo González Vetey, hombre de teatro con amplia trayectoria y actualmente director del grupo La Galera, nos dijo que notaba sobre los escenarios el especial destaque de una joven, quien sobresalía por sus destrezas para la actuación, potenciada a la vez por su formación en Danzas. “Es Pitu Menoni -nos dijo Ricardo-, que la mamá es maestra y el papá locutor de Radio Salto”.

Fuimos entonces tras su palabra. Se llama María Stefania Menoni de Paula, nació el 9 de febrero de 1996 en Salto, y ya la conocíamos, pues la recordamos como una destacada alumna liceal hace algunos años. Así conversaba con EL PUEBLO para ser la protagonista de nuestro Al Dorso de hoy:

1- ¿Cómo es eso que todos te dicen “Pitu”?

(Risas)…Me pasa mucho, que varias personas me conocen más por mi apodo que por mi nombre. Desde muy chiquita me dicen “Pitu” por lo tanto a veces cuando digo mi nombre completo muchos se sorprenden. Este apodo en realidad surge por mis padres, porque siempre fui muy pequeña de tamaño y menudita, y porque en la época de mi nacimiento era el boom de los Pitufos. También es real que muchas veces los apodos no tienen explicación, surgen de imprevisto y después se sostienen en el tiempo, o porque son una forma cariñosa o chistosa de referirse al otro…

2- Te pido que nos cuentes algo de tus actividades actuales…

Soy Licenciada en Trabajos Social, egresada de la Universidad de la República CENUR Litoral Norte sede Salto, y también soy Profesora de Danza Jazz. Actualmente y desde hace unos años, trabajo en el Club de Niños Don Atilio y en el CAIF AJÓ, como Licenciada en Trabajo Social. Además formo parte de una Cooperativa de trabajo que es quien gestiona ambos Centros, y soy integrante del Grupo Teatral “La Galera”.

3-Mucha actividad por lo visto…

Sí; me considero una persona activa y creativa; la cual disfruta de las cosas sencillas como pasar tiempo en familia y con amigas. Soy muy autoexigente y autocrítica conmigo misma, por lo que cada vez que me comprometo con un proyecto trabajo mucho para dar el cien por ciento.

4-Te recuerdo como alumna liceal en Salesiano, pero hablanos de tu formación desde antes incluso…

Desde muy pequeña asistí a Eco Jardín donde, y según lo que me cuentan mis padres disfrutaba mucho de las actividades plásticas, recreativas, al aire libre, y del encuentro con mis compañeros y compañeras. Después realicé mis estudios escolares en el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Salesianos) donde continué hasta 4to. año de Secundaria, ya que en ese entonces no había 5to. ni 6to. año allí, por lo tanto el Colegio fue, es y será mi segunda casa. Siempre digo que cuando egresé del Salesianos, para continuar vinculada, tuve la posibilidad de formar parte del grupo “Oratorios”, donde los sábados realizábamos actividades recreativas y solidarias en diferentes barrios; por lo que estoy segura que fue mediante dicha tarea que encontré mi vocación de servicio social y comunitario, la cual me llevó a estudiar Trabajo Social. Luego culminé mis estudios secundarios en el Liceo N° 1, el IPOLL; y en el año 2018 inicié mi carrera universitaria.

5-Si pensás en tus primeros años de vida, ¿qué recuerdos te surgen?

Puedo decir que tengo los mejores recuerdos de mi infancia, donde mis padres y abuelos tanto maternos como paternos, tuvieron un rol clave en mi crianza. Si bien somos una familia chica en cuanto al número de integrantes, siempre estuvimos muy unidos y en todos los proyectos que emprendí y emprendo me han acompañado. Fui una niña que siempre estaba realizando diferentes actividades además de ir al colegio, tomaba clases de inglés y de danza, participaba de talleres de teatro, expresión corporal y artística; por lo que en realidad desde muy chica estuve vinculada al arte en sus múltiples manifestaciones.

6-¿Hubo alguna influencia familiar para tomar el camino del arte?

Creo que mi interés y mi amor por el arte, viene de familia. Mi abuelo cuando era estudiante de medicina integraba una banda de música donde interpretaban distintos tangos y tocaba el piano. A su vez, era radioaficionado, por lo que me gustaba compartir mucho tiempo con él en su estación de operaciones, la cual estaba en su casa. Además, mi padre también ha formado parte de distintos grupos de teatro, es comunicador social e informativista de radio; mi madre docente, impulsándome siempre a la lectura y escritura que hoy tanto disfruto. Por lo tanto los libros, la música, la comunicación y el hábito de ver teatro siempre estuvo en mi casa. Cuando tenía tres años de edad, mis padres me dieron la oportunidad de comenzar clases de danzas Jazz, y lo que empezó siendo un hobby, terminó siendo mi cable a tierra y una forma de expresión que me permitió conectarme conmigo misma en momentos difíciles.

7-Sé que te has perfeccionado y hasta dictaste clases, ¿verdad?

Sí, fue en el año 2015 que me recibí de Profesora de Danza Jazz y durante dos años ejercí como docente. Durante los años 2021 y 2022 integré la Escuela Departamental de Ballet, donde estudié Danza Contemporánea.

8-Y en cuanto a la actividad teatral, ¿qué más para contar?

En cuanto al teatro, mis primeros pasos fueron en el año 2005, cuando formé parte del grupo de Teatro “Sintapujos”, donde realicé mi primera obra teatral; participando durante varios años consecutivos en dicho grupo. También durante mi edad escolar, además de integrar el grupo de teatro, realicé un taller literario y de expresión, donde disfrutábamos mucho de leer libros de cuentos y después interpretarlos. Además formé parte del espacio de expresión plástica llamado “La hendija”, donde realizábamos manualidades y explorábamos con distintas técnicas (pintura, arcilla, cerámica). Después, mientras cursaba mis estudios universitarios y culminaba mi carrera en danza jazz, en el año 2015, Ricardo González, el director del grupo teatral La Galera me llama para formar parte de la obra “Corazón Trágico – Tributo a Shakespeare”, y desde ese momento no me fui más del grupo. Luego, en el año 2016 integré a la obra “La Bella y la Bestia”, después “Mujeres Mariposas”, el audiocuento “Las Medias de los Flamencos”, la comedia “¿Te pasa algo?”, “Esperando la carroza”, y “El Principito”. Actualmente estamos preparando una comedia y la semana pasada comenzamos con el taller de teatro para niños, niñas y jóvenes, donde Ricardo y yo somos los orientadores del mismo.

9-¿Qué significan la Danza y el Teatro en tu vida?

Para mí la Danza y el Teatro siempre fueron formas de expresar mis emociones y sentimientos, por lo tanto, cuando estoy arriba del escenario, ya sea bailando o actuando, soy completamente feliz. Quizás es difícil expresar o poner en palabras lo que uno siente al momento de estar en el escenario, pero es una sensación mágica, única e irrepetible. A lo largo de estos años, me doy cuenta que tanto el Teatro como la Danza son parte de mi vida, y me cuesta imaginarme sin hacer alguna de ellas, y sin contar con el apoyo de mis padres, quienes están en cada paso que doy.

10- ¿Qué planes a mediano o largo plazo tenés?

Creo que uno de mis mayores sueños o anhelos, es poder vivir del teatro y de la danza. Histórica y culturalmente han existido y existen prejuicios acerca de esto, por lo que muchas veces se hace difícil que la sociedad pague una entrada para ir a ver un espectáculo, y no se le da al arte el lugar que merece. También me encantaría, y es un sueño compartido con mis compañeros del grupo de teatro, poder tener nuestra propia sala teatral, para lo cual venimos trabajando hace ya unos años, donde el público salteño disfrute no solo de nuestras propuestas, sino también sea un espacio de encuentro con otros colegas y grupos. Sin embargo, estoy siempre abierta a los cambios y oportunidades que la vida me pueda dar en cuanto al teatro y a la danza. Jamás me imaginé estar proyectando un taller de teatro para niños y jóvenes, donde podamos transmitir un poquito de nuestra experiencia y donde pueda personalmente fusionar mis dos pasiones, la danza y el teatro.