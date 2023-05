María Serrano. En la sombra, el libro de memorias del Príncipe Harry, número 1 en ventas en España y en todo el mundo

El libro de memorias del Príncipe Harry, las primeras en la historia de la familia real británica, ha batido todos los récords y se ha convertido en un fenómeno editorial global. El dato de venta mundial asciende a 3,2 millones de ejemplares en todos los formatos (impreso, ebook y audio), de los cuales 2,5 millones han sido en lengua inglesa.

La obra, que se filtró y se vendió antes de tiempo en España, ha conseguido incluso un récord Guinness, por ser el libro de no ficción que más rápido se ha vendido de la historia, según la auditoría Nielsen, ya que en las primeras 24 horas vendió 1,4 millones de ejemplares en inglés (las memorias de Barack Obama vendieron 890.000).

En la sombra se ha publicado en el marco de un lanzamiento mundial de Penguin Random House (bajo el sello Plaza & Janés en España) y está disponible en 16 idiomas en todo el mundo. Asimismo, se preparan ediciones en diez lenguas más. Por primera vez, el príncipe Harry ha contado su propia historia y ha narrado su periplo con una franqueza directa que ha levantado ampollas, y no solo en la familia real británica. Con todo, En la sombra (Spare en su título original) se ha convertido en un hito editorial y no hay precedentes en cuanto a la magnitud de la cobertura mediática mundial que ha recibido.

El relato del Duque de Sussex transporta a una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar… y horror. A la vez que se daba sepultura a Diana, Princesa de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían de pensar y sentir esos príncipes y qué rumbo tomarían sus vidas en adelante.

«El Heredero y el Repuesto: lo decían sin ánimo de juicio, pero también sin ambages. Yo era la sombra, el actor secundario, el plan B. […] Mi cometido era ofrecer una fuente de distracción, entretenimiento y, en caso de necesidad, una pieza de recambio. […] Todo eso me lo dejaron meridianamente claro desde la más tierna edad y después lo fueron reforzando con regularidad», cuenta el propio Harry en sus memorias.