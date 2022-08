María Luisa De Francesco hace un relanzamiento de la Escuela de Narración Oral y Escénica

Recientemente la referente en Lectura María Luisa De Francesco hizo un relanzamiento de la Escuela de Narración Oral Escénica; ya se había hecho lanzamiento en mayo cuando estuvo Yumié Rodríguez la narradora y escritora cubana, evento que se hizo en la Biblioteca Departamental porque el grupo, la formación de la escuela era para tener narradores en Salto sobre todo para el espacio de biblioteca, teatro y otras expresiones.



“El grupo que se había formado que habíamos tomado dos o tres clases realmente estaban muy entusiasmado y a pesar de que estuve pasando un pedido bastante mal enferma vinieron a casa y me pidieron que por favor no no lo suspendiera. Fue así que armamos el grupo y lo dejamos armado. Salieron a buscar un lugar donde reunirnos. Otra linda la noticia es que al Sindicato Médico de Salto le pareció excelente la idea inmediatamente a través del comunicador Nelson dieron la llave del espacio que es precioso por cierto y se está funcionando allí.

“Cuando empecé el curso tenía alrededor de 40 personas y tenía que hacer dos grupos en este momento que damos unas 20 pero no dudo que las otras a medida que se empieza en enterarse se quieran arrimar. Por ahora tenemos el espacio en el Sindicato Médico en calle Misiones 224 los días miércoles de 15 a 17:30 . Allí estamos haciendo los primeros ejercicios de vocalización los ¿De qué trata la narración oral escénica? Vamos a empezar seguramente con lectura expresiva hasta que todos los alumnos puedan este logran las las las participantes digamos no digamos alumno porque queda feo los participantes logren desprenderse del libro y logra realizar la gestualidad del cuerpo que logran comunicarse con el cuerpo sin el libreto que es solamente de apoyo. Ello lleva un proceso es un proceso que se dura unos cuantos meses en algunas personas otras en otras menos tiempo este y así que estoy contenta por el nuevo proyecto.

Esta iniciatica va a continuar; ya se han hecho estos talleres varias veces en Salto. Creo que este nuevo grupo está muy entusiasmado y creo que vamos a arribar a los puertos por ahora están comenzando pero ya estamos pensando en alguna presentación dentro de un par de meses”- cerró De Francesco.