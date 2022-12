María Fernanda Maza: Una Event Designer con sello propio y de reconocimiento internacional

“El cliente recibe toda nuestra atención para que todo sea perfecto y alineado a sus expectativas”

María Fernanda Maza (39) – conocida a nivel empresarial como Fer Maza se formó Wedding & Event Planner y Event designer. Hoy se encuentra establecida en Salto y su sitio web es www.fermazaproducciones.com

Nos cuenta que “Event designer que es la tarea principal a la que más dedico se trata de diseñar estéticamente un evento acorde a la demanda y necesidad del cliente, tanto a nivel social como empresarial

Event designer es una profesión dentro de la decoración que estudia en profundidad que es lo que el cliente desea transmitir a través de la decoración al público objetivo, se aplica tanto para eventos sociales como corporativos”.

La historia de las planificaciones de eventos de María Fernanda Maza ser remonta a su edad temprana. He sido la organizadora de la familia… siempre coordinando y decorando nuestras festividades desde mi adolescencia… ello hizo con que me involucrara cada día más en éste mundo de Floral Designer. Así que lo que era un hobby para mí se convirtió en algo serio y profesional, cuando entonces comencé a estudiar innumerables cursos dictados por el mundo para perfeccionarme, entre ellos Estados Unidos y Brasil (Pioneros en Design y Producción de Eventos)”.

La tarea principal del Event Designer, una profesión en alza en el mundo de la decoración, es organizar un evento para que una marca presente sus productos. Y no, eso no implica solo reservar un espacio y citar a determinado número de invitados. Además de lo anterior, supone conocer en profundidad dicha marca, entender sus valores, saber transmitirlos al público objetivo y lograr que, con ese trabajo de comunicación visual y de concepto, los asistentes se sientan identificados con la firma. Sin olvidar que el evento en sí, requiere un importante trabajo de planificación decorativa que atraiga y emocione a todos. Este es el papel del Event Designer, una figura que ha ido ganando importancia hasta convertirse en una profesión esencial en el sector de la decoración y del interiorismo.

– ¿Cómo es el perfil de los clientes?

– “Existen clientes que buscan transmitir una emoción, otros generar impacto, otros desean vivenciar experiencias inolvidables , entonces un event designer trabaja desde los deseos más escondidos de un cliente para así luego plasmar un diseño decorativo

El cliente que normalmente solicita el servicio de un Event Designer es aquel que tiene una necesidad de transmitir y vivenciar una experiencia decorativa inolvidable tanto para él que es el protagonista como sus invitados

– ¿Cuál es la función central del Event Designer?

– “Como Event Designer tengo la capacidad de ordenar esas ideas, crear la experiencia propia del cliente (que se identifique) plasmarla y adaptarlas a los presupuestos.

Siempre es muy importante saber que presupuesto está determinado para el área decorativa dentro de un evento, luego de indagar en el cliente sus deseos según el presupuesto podemos comenzar a trabajar para llevarlo lo más cerca posible a la expectativa decorativa

Los eventos que creo y decoro, siempre tienen la identidad de mi cliente reflejada en la decoración, por lo que nunca son iguales y todos terminan siendo muy auténticos y exclusivos. Aquí es cuando nos damos cuenta que si somos todos diferentes”.

– ¿Cuáles fueron los primeros clientes?

– “Mi primeros clientes fueron de Nueva York, donde estudié con uno de los mejores decoradores de EEUU llamado Preston Bailey y hasta entonces sigo trabajando en línea con bocetos diseñando eventos, transformando espacios siempre basado en lo que el cliente desea transmitir.

Antiguamente existía el Planner que se encargaba de toda la planificación y puesta en marcha de un evento, hoy si bien el Planner continúa con esa función las exigencias y necesidades han cambiado y existimos dentro de la industria de eventos especialistas como lo son los event designer que cumplen un papel fundamental a la hora de crear decoraciones exclusivas

ste fué el último evento que decoré con la temática de harry potter para un cumpleaños de 10 años en Salto, no sólo la transformación de la locación que fue en Atila, sino que en cada espacio estaba recreada la temática.

Yo lo que deseo es traer un concepto nuevo en decoración, donde el cliente pueda transmitir a través de la decoración una emoción o una necesidad decorativa reflejada en su sueño propio”.

– ¿Quién influyó en el camino de su formación?

“Uno de mis Mestres es ni más ni menos que el Sr Preston Bailey, reconocidísimo Floral Designer que se destaca produciendo bodas de lujo a las celebridades en EEUU, Dubai entre otros países.

Al día de hoy me encuentro en Uruguay después de haber vivido un tiempo en New York y más de 10 años en Río de Janeiro, me siento realmente a gusto de volver a “casa” y poder contar con todas las técnicas y herramientas que experimenté en el exterior.

Los trabajos que se abordan están especializados en diseños florales, desde conmemoraciones especiales, 15 años, hasta bodas. “Nuestro objetivo es reflejar a través de nuestra Arte Floral todo aquello que se desea transmitir para que sea memorable. Nos comprometemos a elaborar apenas un evento por fin de semana para que el cliente reciba toda nuestra atención personalizada con el fin de que sea absolutamente perfecto y alineado a sus expectativas”.