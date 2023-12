María Eugenia Taruselli, precandidata a Diputada por el Partido Nacional

“La actividad política está bastante desvirtuada, las cosas se pueden hacer diferente”

María Eugenia Taruselli es Licenciada en Trabajo Social, trabajaba en ASSE hasta que fue llamada a la conducción del MIDES en Salto, donde estuvo tres años. Hará un par de meses fue nombrada Coordinadora Subregional de ASSE de la zona norte del país. Paralelamente tomó la decisión de acompañar a la Lista 434 del Partido Nacional donde hoy es una de las precandidaturas a la Diputación por el sector Aire Fresco.

– Hasta no hace mucho tenía la responsabilidad de conducir el MIDES en Salto, ¿cómo se encuentra en su nueva tarea?

– Es una tarea bien diferente a la que venía realizando, pero bastante movida. No estoy solo en Salto sino que trabajo también en Montevideo frecuentemente, después tengo que visitar Paysandú, Guichón, Young, Paso de los Toros, lo que implica un poco más de viajes lo que me lleva a tener que estar un poco menos en Salto. De todas maneras, es una tarea linda.

– ¿Qué supervisa?

– Mi tarea sería trabajar con los equipos de gestión de las diferentes unidades ejecutoras. Pongo como ejemplo a Salto que es donde estamos, donde trabajo con el equipo de gestión del hospital y con el equipo de gestión de la RAP. Entonces, lo que hago ahí es un poco el nexo y las coordinaciones con ASSE central. Básicamente es eso, y también implementamos el tema de territorio, que fue algo que hablamos en su momento con (Leonardo) Cipriani, que era este tema de las recorridas en policlínicas, visitar un poco todo, y tratar de facilitar las propuestas de los diferentes equipos de gestión, siendo una especie de brazo articulador. Hablamos de gestión pura.

– Antes de ocupar el cargo en MIDES ya estaba trabajando en ASSE, ¿o sea que volvió a lo suyo?

– Yo en realidad soy funcionaria de ASSE desde hace unos 15 años, soy Licenciada en Trabajo Social en ASSE, ese es mi lugar de origen. Obviamente que el trabajo es diferente, pero como siempre digo, el tema de la licenciatura que tiene diferentes funciones pero que a veces no son visualizadas como deberían ser, es una carrera que tiene materias de todo tipo, porque siempre se vincula la carrera con la parte asistencial pura, y sin embargo se trata de una carrera que tiene muchísima gestión. Tenés estadística, economía, historia, cómo elaborar proyectos, es una carrera bien interesante. Siempre me gustó más dentro del trabajo social lo que es la parte de gestión que la parte asistencial pura. Igual es una mezcla, la gestión va de la mano de lo asistencial.

– ¿Cómo logra equilibrar ese aspecto profesional y técnico con lo que es la política?

– En realidad pienso que son cosas que si bien van de la mano muchas veces, también hay que saber separar lo que es la actividad política con lo que es la tarea técnica. Es decir, una no siempre va a trabajar aspectos técnicos con gente de mi mismo partido político sino que por lo general hay variedad de pensamientos, de ideas, de propuestas. Y dentro de lo que es el aporte técnico eso es bien importante saber adquirirlo. Como muestra tenemos lo que fue el trabajo en el MIDES, donde la mayoría del personal desde lo técnico no estaban dentro de mí mismo partido y sin embargo en su momento brindaron muchísimas buenas ideas, lo que es bien interesante de decir, donde se traía a la mesa de trabajo todo lo que cada uno aportaba desde su lugar y visión. Siempre he cuidado eso, porque justamente necesitamos de todos para que las cosas salgan bien, porque si nos oponemos a esto porque lo propone fulano, las cosas no funcionan. Se trató de hacer algo distinto, creo que en el MIDES eso quedó demostrado, al menos eso es lo que siento, que se demostró que se podía trabajar entre diferentes visiones, algo que suma y aporta a lo que es la causa que en realidad, es todo nuestro trabajo dirigido a las personas.

– Usted se encontraba dentro del equipo de confianza de Carlos Albisu en el armado de un posible gobierno departamental, pero tomó la decisión de salir de esa zona de confort y trabajar en una lista, el grupo Creer Lista 434 junto con Facundo Marziotte, ¿por qué tomó esa decisión?

– Yo estaba trabajando bien en el MIDES, me gustaba lo que hacía, aprendí muchísimo, dejé todo, me puse la camiseta del MIDES y de lo que fue el trabajo en territorio. Se trataron de hacer cosas diferentes, como por ejemplo el Centro de Referencia de Políticas Sociales que hoy lo están haciendo en Montevideo, Salto fue pionero en eso, fue algo que se planificó, se escribió, se presentó y se concretó, que eso no es menor. Además del refugio (de personas en situación de calle) que nunca había estado tan bien organizado, algo que no hice sola, sino que fue lo que decía hoy, un montón de ideas que llegaban desde distintos lugares. Era mi función ejecutar esa acción y algo que quedó a la vista es que se pudo hacer. Entonces, estaba muy bien en el MIDES. Ahora, lo que visualicé adentro de la agrupación tiene que ver con lo que me encanta, que es el trabajo de calle, por lo que entendí que incorporándome a lo que era la agrupación, podía potenciar un poco más esa parte, esas gestiones que quizás no se podían realizar por MIDES, pero que sí se podían realizar a través de la actividad política.

Pero por sobre todas las cosas, me motivó a dar este paso el formar parte de los cambios. A veces, cuando hablo con amigas o con conocidos, escuchás que se quejan de ciertas cosas o de cómo está el departamento, de la falta de trabajo, que no hay nada para hacer, que Salto está muerto. Entonces, pienso que a veces uno se queja pero tampoco forma parte del cambio. Yo pienso lo mismo de cómo está el departamento hoy, y creo que el futuro es una consecuencia de la actitud que uno tome, me dije y me convencí que quería ser parte del cambio, pero no desde afuera, quería formar parte desde adentro, quiero poder opinar, quiero poder estar, quiero poder acompañar, quiero dar ideas, así como fui parte de la gestión del MIDES, que incluso como mujer te lo digo, fue algo diferente. Cuando vas a reuniones a Montevideo ves que la mayoría son hombres, y como mujer me siento muy orgullosa de haber estado en ese rol y haber participado de manera activa en muchos de los cambios que hubo dentro del MIDES. Esto otro lo tomo igual, quiero que la actividad política tenga algo distinto, ser capaz la voz de otras personas para poder manifestarse como mujer y también como gestora.

– Veo que no espera tener un lugar porque le toque por la cuota de género sino que lo busca trabajando…

– No quiero una cuota. El resultado no lo sé, obviamente que es una agrupación nueva, estamos trabajando a 220 porque sé que venimos corto de tiempo para los que ya venían trabajando. Cuando me pongo la camiseta de algo me gusta llegar a la meta…

– Bueno, tampoco es tan nueva la agrupación porque se quedó con el número, se quedó con el local, se quedó con los muros, se quedó con gran parte de la dirigencia…

– El te quedaste suena feo, no es que me quedé. Cuando ingresé a la agrupación tenía un grupo de gente que forma parte de algo parecido a un equipo técnico que estamos haciendo para justamente plantear ideas, que fueron los que se movieron. El número lo había elegido yo, Facu tenía el Creer que la palabra era hermosa. Nos sentamos los dos, lo conversamos, vimos que esto se consiguió por acá, aquello otro por allá…

– Pero, ¿qué fue lo que pasó?

– En realidad no es que haya pasado algo, no nos peleamos por quién encabeza. Tenemos perfiles distintos con Facu y donde cada uno puede aportar algo a lo que es Aire Fresco… es un tema de que ambos opinamos, a ambos nos gusta estar y representar. Facu es muy bueno en lo que hace, yo tengo un perfil diferente pero que también suma a la causa. Así que, charlando un poco nos pareció bueno, incluso para el partido, tomar este rumbo cada uno, pero siempre con el mismo objetivo que ahí está lo verdaderamente importante.

Por otro lado, la verdad que no quiero la cuota, podría haber dicho que quedaba pero yo quiero aportar y opinar, y me parece que eso desde la cuota no se puede mucho. Quiero formar parte de esto en serio, creo que las cosas se pueden hacer diferente, la actividad política últimamente está bastante desvirtuada, me gustaría formar parte de un cambio, no tengo idea si es posible, pero lo que sí tengo claro es que pienso disfrutar de este proceso como nadie, y luego que el resultado sea el que tenga que ser.

—————————————————

PERFIL DE MARÍA EUGENIA TARUSELI

Casada, tiene 2 hijas.

Es del signo de Tauro.

De chiquita quería ser doctora.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Dice no tener.

¿Una comida? Milanesas con puré.

¿Un libro? El secreto.

¿Una película? Le gustan las comedias.

¿Un hobby? La gimnasia, juntarse con sus amigas y charlar tomando mate.

¿Qué música escucha? El rock argentino.

¿Un día de la semana? Le gustan todos.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? Que mientan.