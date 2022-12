En la última sesión de la Liga Salteña de Baby Futbol se tomó la determinación

por parte de los clubes (votación mediante) de dejar sin efecto jugar en dos

divisionales (A y B) el año entrante.

Los argumentos sobre le mesa para esta marcha atrás fueron económicos

(tema ventas de entradas y cantinas que sería menor en la B), deportivos (el de

jugar todos contra todos y poder evaluarse ante los equipos mejores).

Fue así que por amplia mayoría (17 votos afirmativos, 3 negativos en 20 clubes

presentes en la asamblea) se decidió dejar la forma de disputa del Salteño

como esta, todos contra todos.



CHANA: ASAMBLEA PARA EL LUNES 12 DE DICIEMBRE.

La sub-comisión de baby fútbol de Chana convoca a padres y allegados a la

asamblea anual a celebrarse el lunes 12 de diciembre a las 20 horas en la sede

de Chana, ubicada en Luis A de Herrera y Brasil.

En la oportunidad se realizará el balance de la temporada 2022 y se procederá

a la elección de autoridades para el 2023.

A nivel deportivo el baby futbol chanaense cerró su año con una gran

despedida el pasado fin de semana en el Parque Fátima.



FEMENINO: LAS VICE CAMPEONAS EN SUB 13 Y SUB 16.

Vale señalar que las vice-campeonas en el baby fútbol femenino fueron en la

categoría Sub 13 Ceibal, las “Guapitas” vencieron 2 a 1 a Peñarol y se

quedaron con el segundo lugar detrás de Nacional.

Por su parte en Sub 16, las vice-campeonas fueron las representantes de Ferro

Carril que perdieron la final ante Peñarol, las aurinegras fueron las campeonas

salteñas.



LIGA: EL LUNES 12 DE DICIEMRE SE VOTA LA COMISION FISCAL.

Será de las últimas reuniones del año, la del próximo lunes 12 de diciembre en

donde se votará la conformación de la Comisión Fiscal que luego tendrá uno 15

días para trabajar en la fiscalización del área económica de la LSBF para luego

brindar el informe al respecto.